Donald Trump es todo un personaje. La verdad. Pocos como él pueden causar todo tipo de reacciones prácticamente con cada cosa que se les ocurre. ¿Su última gran frase? Bueno, el presidente de los Estados Unidos dijo que pidió a su equipo que se comience a reducir el número de pruebas de coronavirus pa´ ver si así mejoran las estadísticas de la pandemia. Porque a menos pruebas, pues menos casos confirmados ¿no? (“Vaya, no encuentro fallas en su lógica”).

No sabemos en qué momento llegó a la cabeza de Donald Trump tan brillante idea, lo que sí sabemos es que se atrevió a decirla en su evento de campaña en Tusla, Oklahoma, el cual fue celebrado este sábado. Dicho evento marcó el regreso de la campaña presidencial del mandatario estadounidense como tal rumbo a las próximas elecciones.

“Las pruebas (de coronavirus) son un arma de doble filo. Cuando haces pruebas a esa escala, vas a encontrar más gente, vas a encontrar más casos. De modo que le dije a mi gente, ‘Reduzcan las pruebas, por favor’”, expresó Donald Trump.

En pocas palabras, parece que para Trump no importa cuántas personas estén contagiadas de COVID-19, lo importante es que no estén registradas para que las estadísticas no sean tan impresionantes.

Las reacción de su futuro rival en las elecciones presidenciales no se hizo esperar. De acuerdo con The Denver Post, la directora adjunta de la campaña de Joe Biden emitió un comunicado donde mostraron su postura sobre la curiosa declaración del presidente.

“El presidente Trump admitió con esto que está poniendo la política por delante de la seguridad y bienestar económico de los estadounidenses, justo en un momento en que hemos registrado el número más alto de nuevos casos de COVID-19 en casi dos meses y 20 millones de trabajadores no tienen empleo”, escribió Kate Bedingfield.

Estados Unidos no ha dejado de ser el epicentro de la pandemia desde que tomó ese lamentable puesto por ahí del pasado 11 de abril. Hasta este domingo el país registra más de 2 millones 270 mil contagios y están cerca de las 120 mil muertes. En fin, Donald Trump siendo Donald Trump.