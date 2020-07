¡Hum! Donald Trump presume muro previo a la visita de AMLO

Donald Trump se alista para la carrera electoral de noviembre 2020 —cuando los ciudadanos y las ciudadanas de Estados Unidos decidirán qué hacer con la Presidencia de esta nación. Y en contexto de la visita de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario presumió el muro fronterizo que separa a su país de México.

Con un par de fotos publicadas en Twitter, Donald Trump decidió reforzar uno de los discursos que lo llevó a la victoria en las elecciones presidenciales de 2016, ¿se acuerdan?

Si bien la visita de AMLO a Estados Unidos ha generado expectativas y críticas en nuestro país, en el gabacho este encuentro no ha causado gran ruido.

Por lo pronto, la Casa Blanca ya dio a conocer la logística del 8 de julio —día en que será el encuentro entre AMLO y Trump. De acuerdo con la oficina de Prensa, los presidentes hablarán acerca de salud, comercio y seguramente la entrada en vigor del T-MEC y otros rollos.

A pesar de la seriedad del asunto, lo cierto es que Trump mandó un mensaje un tanto extraño previo a la llegada de la comitiva mexicana. El magnate aprovechó para recordar su gira en Arizona —realizada el 23 de junio pasado— y mostrar que la promesa sobre el muro está más vigente que nunca, al menos en esta zona que colinda con el estado de Sonora.

De esta manera, al parecer, Donald Trump busca dejar atrás las críticas por su gestión ante la pandemia del coronavirus y el racismo ejercido desde los mandos policiales. “Haiga sido como haiga sido”, el magnate ha dispuesto a encaminarse rumbo a las elecciones de noviembre para seguir otros cuatro años en la Casa Blanca.

Y esto es precisamente lo que está bajo los reflectores de los medios estadunidenses —no tanto la visita de AMLO, que se supone es mero protocolo.

De acuerdo con la periodista Dolia Estevez, la cobertura de los medios gringos sobre la vista de AMLO ha sido escasa. Así que sólo falta esperar a ver qué ocurre el 8 y 9 de julio en Washington DC.

La mañana de este 6 de julio, AMLO confirmó que Justin Trudeau no se lanzaría a Washington DC. En cambio, el presidente y el primer ministro de Canadá tuvieron una llamada telefónica en la que acordaron una próxima visita —o encuentro— entre ellos.

De ambos lados se dejó en claro que el objetivo es preservar el diálogo y la relación bilateral —después de la firma del T-MEC y todo el drama que se armó precisamente por Trump desde 2018.

The new NAFTA came into force last week, and today President @LopezObrador_ and I spoke about how the deal strengthens the friendship between our two countries and is good news for people and businesses in both Canada and Mexico. More on our conversation: https://t.co/XgUDsgAoq0

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 6, 2020