En un movimiento sin precedentes, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha firmado este jueves 6 de Agosto una orden ejecutiva en la que prohibe el uso y cualquier tipo de transacción con TikTok en Estados Unidos a partir del próximo 20 de Septiembre.

Esta orden es el último peldaño en una serie de tensiones y amenazas que el gobierno de Trump ha lanzado contra la aplicación china, una de las más populares y descargadas en los últimos años. ¿El argumento? De acuerdo con el gobierno norteamericano, “TikTok “captura automáticamente una gran cantidad de información de sus usuarios, incluida la información de Internet y otra actividad de la red, como datos de ubicación e historiales de navegación y búsqueda. Esta recopilación de datos amenaza con permitir que el Partido Comunista Chino acceda a los datos personales y de propiedad de los estadounidenses, lo que podría permitir a China rastrear la ubicación de los empleados y contratistas federales, crear expedientes de información personal para chantajearlos y realizar espionaje corporativo”.

INBOX: @realDonaldTrump has signed an executive order to ban TikTok in 45 days. pic.twitter.com/1zR4HgCPVj

— Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) August 7, 2020