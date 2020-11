Ya 100tc, señor: Trump se “atribuye” el avance de la vacuna de Moderna contra el coronavirus

Achis achis los mariachis… como que alguien anda queriendo atribuirse méritos ajenos. La gran noticia de este día es, sin duda, el anuncio que la compañía Moderna hizo sobre la eficacia de su vacuna contra el coronavirus, que dicen es del 94.5%. Pero adivina qué, resulta que Donald Trump ya reaccionó a este anuncio y básicamente le dijo al mundo que “de nada”.

Así como lo oyes —bueno, como lo lees—, Donald Trump celebró el anuncio de Moderna en Twitter (vaya sorpresa) y se “atribuyó” el logro diciendo que tanto éste avance en la lucha contra el coronavirus, como otros grandes descubrimientos, ocurrieron “bajo su supervisión” y pues eso se nos debe quedar en la memoria por los siglos de los siglos.

No, no estamos exagerando, de verdad Donald Trump se dirigió a los “grandes historiadores” y les pidió no olvidar que la vacuna de Moderna y otros avances científicos para ponerle fin a la pandemia de COVID-19 (a la que de nuevo se refirió como la “Plaga de China”), sucedieron gracias a que él estaba supervisando todo desde la Casa Blanca.

“Se acaba de anunciar otra vacuna. Esta vez por Moderna, 95% de efectividad. Para esos grandes “historiadores”, por favor recuerden que estos grandes descubrimientos, que pondrán fin a la plaga de China, ¡todos tuvieron lugar bajo mi supervisión!“, escribió en Twitter el hombre al que “le cometieron fraude electoral en Estados Unidos” (guiño, guiño).

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Joe Biden también reaccionó a la efectividad de la vacuna de Moderna (con mucha más modestia)

Joe Biden también reaccionó a la noticia y sí, lo hizo con muchíiiiiiisima más modestia que Trump. El Presidente Electo de los Estados Unidos calificó el anuncio de Moderna como un motivo más para mantener la esperanza, sin embargo, invitó a la población a mantener las medidas preventivas contra el COVID-19 pues aún falta tiempo para que esto termine.

“La noticia de hoy sobre una segunda vacuna es una razón más para sentirse esperanzados. Pero lo que fue cierto con la primera vacuna, lo sigue siendo con la segunda: todavía estamos a meses de distancia. Hasta entonces, los estadounidenses deben seguir practicando el distanciamiento social y el uso de cubrebocas para controlar el virus“, escribió.

Today’s news of a second vaccine is further reason to feel hopeful. What was true with the first vaccine remains true with the second: we are still months away. Until then, Americans need to continue to practice social-distancing and mask-wearing to get the virus under control. — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020

Y a diferencia de Trump, Biden no se atribuyó en absoluto el logro… en otro tuit felicitó a las mujeres y hombres de Moderna que hicieron posible esta vacuna y les agradeció por acercar a la población un paso más en la lucha contra el virus. Además, finalizó su mensaje con un nuevo reconocimiento al personal médico que lucha en la primera línea contra la pandemia.

Once again, I congratulate the brilliant women and men who produced this breakthrough and have brought us one step closer to beating this virus. I am also thankful for the frontline workers who are still confronting the virus around the clock. — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020

Ojalá que alguien le aconseje a Trump leer los tuits de Biden para ver si le aprende algo… ¿o ya será muy tarde?