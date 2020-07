La Casa Blanca dice que “la ciencia no debe interponerse” en la reapertura de escuelas

En Estados Unidos ha surgido un debate en la reapertura de escuelas en medio de la pandemia de coronavirus. Desde la Casa Blanca, el gobierno está impulsando la propuesta para que los niños, niñas y adolescentes regresen a clases presenciales, tanto así que la portavoz de Trump declaró que la ciencia no debe interponerse. ¿Cómo?

En conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany envió un mensaje extraño al decir que nadie debe impedir la reapertura de las escuelas —repitiendo lo que ha dicho Donald Trump— porque se supone, la ciencia está del lado del gobierno.

Es decir, de acuerdo con Kayleigh McEnany, la ciencia le ha dado el visto bueno a la reapertura de las escuelas y, por ende, nadie debe usarla como un argumento para contradecir los planes de Trump…

Kayleigh McEnany, exportavoz de la campaña de Trump, pintó un panorama ideal para la reapertura de las escuelas en otoño y basó su argumento en lo que dicen los expertos, “la ciencia”.

“El presidente ha dicho inequívocamente que quiere que se reabran las escuelas. Estaba en la oficina Oval hablando con él sobre eso y cuando dice ‘abierto’, quiere decir abierto, los niños pueden asistir a su escuela. La ciencia no debería interponerse en el camino de esto y como dijo el doctor Scott Atlas: Por supuesto que podemos hacerlo. Todos en el mundo occidental lo están haciendo”.

La portavoz de la Casa Blanca también dijo que “la ciencia era muy clara” —refiriéndose a un estudio hecho en hospitales pediátricos que señala que el impacto del COVID-19 suele ser menor en los niños, comparado con la gripe estacional.

“La ciencia está de nuestro lado y alentamos a las localidades y estados a que simplemente abran nuestras escuelas”, remató McEnany.

