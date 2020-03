¿Desató la furia de las autoridades chinas? Algo más o menos así pero en términos diplomáticos. Resulta que con un tuitazo, Donald Trump se refirió a la nueva cepa de coronavirus como un “virus chino”, por lo que el gobierno de China tuvo que salir al tiro —pues con este término, el presidente de Estados Unidos estigmatiza a la nación asiática.

“China está fuertemente indignada y se opone firmemente a la estigmatización estadunidense que llama al nuevo coronavirus ‘virus chino’ e insta a Estados Unidos a corregir sus errores y dejar de hacer acusaciones infundadas“, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020