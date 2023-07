Lo que necesitas saber: Cada vez son más los jóvenes mexicanos que participan en proyectos internacionales como éste que es organizado por la NASA.

Dorely Medina sólo tiene 18 años y, dentro de unas cuantas semanas, se unirá a un selecto grupo de jóvenes que participarán en un programa organizado por la NASA.

“Acabo de recibir mi carta de aceptación para el International Air and Space Program (IASP), programa de la NASA”, presumió Dorely en su cuenta Facebook.

Dorely Media representará a México en un programa de la NASA / Foto: Facebook

La NASA eligió a 60 jóvenes de todas partes del mundo

“No saben la emoción que siento de tener la oportunidad de cumplir el sueño de mi vida; representar a México y a mi bello Nayarit en un programa internacional, en el que seleccionaron a 60 jóvenes de todo el mundo (…) Señores, Nayarit estará en la NASA”.

El programa en el que participará Dorely Medina está dedicado a impulsar a jóvenes interesadas en llegar algún día a ser astronautas o tener la posibilidad de desarrollar un proyecto que sea llevado al espacio.

En el caso de Dorely, ella participó con su proyecto “AstroCare”, el cual es un sistema de monitoreo de signos vitales integrado a un traje espacial.

“Es un dispositivo diseñado para recopilar datos en tiempo real, sobre la frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura corporal y otros parámetros clave para estar monitoreando la salud de los astronautas mientras están realizando viajes espaciales”, explicó en entrevista con Aristegui Noticias.

De acuerdo con Dorely, su “AstroCare” fue desarrollado por ella misma y está actualmente en etapa de prototipo. Aún así, ya puede explicar que éste funciona con sensores de alta precisión, los cuales se colocan en partes estretégicas del traje espacial (pecho, brazos y piernas), con el objetivo de recoger y enviar información biométrica.

Claro que sabe que ya existen dispositivos como el que ella desarrolla. Por ello, ofrece como novedad que la unidad central en la que se procesan los datos funcione con un sistema de telecomunicaciones, para que sea accesible para los astronautas y los médicos en la Tierra.

Dicha unidad central es la que prevé desarrollar Dorely Medina durante su participación en el programa IASP de la NASA, el cual se llevará a cabo en noviembre próximo… y para el cual está buscando patrocinadores.

Dorely está por iniciar estudios para médico cirujano

Según lo que se explicó a Aristegui Noticias, aquella empresa que tengan la suerte de ser elegida para patrocinar a Dorely Medina (ya que la NASA servirá de filtro), podrá poner su logo en el traje espacial de la joven nayarita.

“Siempre he sabido que quiero dedicar mi vida a la ciencia y la tecnología, pero este es un paso enorme, no me esperaba ser aceptada. Aplican jóvenes de todas partes del mundo y entre tantos, resulté ser una de los 60”.

En abril pasado, Dorely fue admitida por el Tecnológico de Monterrey para cursar estudios profesionales en el programa de Médico Cirujano del área de Salud en el campus Guadalajara.

