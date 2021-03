Dos terremotos azotan Nueva Zelanda en el mismo día y provocan alertas de tsunami

Este día se registró un terremoto de magnitud 7.3 al este de la Isla Norte de Nueva Zelanda, lo que igualmente provocó una alerta de tsunami. Por esta razón, las autoridades locales pidieron a las personas que se encuentran en zonas costeras, trasladarse inmediatamente a terrenos más elevados.

Luego de que se reportara un terremoto de magnitud 7.3 en la Isla Norte de Nueva Zelanda, se presentó también una alerta de tsunami. Sí, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), informó que las olas podrían ser posibles dentro de los 300 kilómetros alrededor del epicentro del sismo.

Por otra parte, después del terremoto no se dieron informes sobre daños graves o víctimas mortales, aunque la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nueva Zelanda indicó sobre la amenaza de tsunami en el este de la Isla Norte.

“Cualquiera que esté cerca de la costa y que haya sentido un terremoto largo o fuerte debe mudarse inmediatamente al terreno elevado más cercano, o lo más tierra adentro que se pueda”, dijo la Agencia Nacional por medio de sus redes sociales.

Anyone near the coast who felt a LONG or STRONG quake should MOVE IMMEDIATELY to the nearest high ground, or as far inland as you can #EQNZ

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021