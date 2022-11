Desde hace algunas horas, en redes sociales, usuarios comenzaron a compartir algunos videos donde se puede ver como dueños de un restaurante, ubicado en el Ajusco, golpearon salvajemente a un pobre perrito, por lo que exigen a las autoridades de la CDMX que se haga justicia.

Dueños de restaurante golpean a perrito en el Ajusco

Fue justamente en Twitter que usuarios como Tlalpan Vecinos publicaron algunos videos donde se puede ver como dueños de un restaurante llamado El Buen Gusto golpearon a un pobre perrito que se encontraba afuera del establecimiento, el cual está en el Ajusco.

ADVERTENCIA: IMÁGENES SENSIBLES

En este video se puede ver el momento en el que golpean al perrito, que lamentablemente falleció. Esto ocurrió en un establecimiento de Picacho- Ajusco.

Sí, en una primera grabación se puede observar a dos sujetos que comienzan a pegarle al perrito con tubos, mientras el pobre peludo solo lloraba del dolor. Por esta razón, se escucha también como alguien más les grita para que se detengan.

Mientras que en otro video se ve como personas que pasaban por el lugar confrontan a los atacantes del perrito, quienes intentaron defenderse diciendo que el can había atacado a uno de ellos en la mano y que por eso lo habían golpeado… ¿De verdad era necesario pegarle?

El restaurante publicó un comunicado

Palabras más, palabras menos, en el comunicado que compartió el restaurante El Buen Gusto en su página de Facebook indican básicamente lo que dijeron en uno de los videos: que el perro atacó al dueño del establecimiento cuando intentaban abrir.

Eso sí, pidieron una disculpa a todos porque consideraron que su manera de reaccionar no fue la correcta… ya cuando el daño estaba hecho y que el perrito había recibido los golpes.

“Nosotros llegamos a las 9 am a abrir la cabaña como siempre y vimos este perro, no lo molestamos y lo dejamos seguir echado a un lado de la puerta. Al abrir la puerta el perro se aventó a mi papá, en el momento, le mordió la mano derecha y con el susto mi papá lo aventó hacia un muro, creímos que con eso se iría pero regresó y continuó lanzando mordidas. Tuvimos que reaccionar porque era un perro grande y ante no tener red telefónica no podíamos llamar para pedir que lo retiraran“, se lee en el texto.

Luego denunciaron que un hombre extranjero se les acercó y amenazó con una navaja “sin conocer el contexto”. Además, agregaron que el señor que resultó herido tuvo que ir al centro de salud para recibir atención médica, aunque no señalaron si llevaron también al can con un veterinario por las heridas que le habían causado.

“Entendemos que no fue el mejor actuar y nos apena pero estamos dispuestos a remediar el daño y apoyar en la recuperación del perro”, escribieron, pero según reportes de usuarios y organizaciones, el peludo lamentablemente murió por los golpes.

Ya presentaron una denuncia contra el restaurante

La organización Mundo Patitas AC compartió en sus redes sociales oficiales que ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en contra de los dueños del restaurante del Ajusco, ya que, al parecer, el perrito murió luego de la golpiza que le dieron.

“Si fuiste testigo o posees información relevante que podamos integrar a la carpeta de investigación, favor de contactarnos por MD. Aseguramos anonimato. No consumas en este lugar”, pidieron además.

Hasta el momento, ninguna dependencia o autoridad de la Ciudad de México ha declarado algo sobre este caso.