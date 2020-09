COFEPRIS pide retirar duraznos de la Central de Abastos por brote de salmonella

Ay. El pasado 4 de septiembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) envió un oficio a la Central de Abastos de la Ciudad de México para inmovilizar y sacar de la venta los duraznos de las siguientes características:

¿Por? Hay una investigación en curso sobre un bote de infecciones por Salmonella Enteritis.

De acuerdo con la COFEPRIS, estos productos fueron distribuidos a México a través de las empresas A&T Trading Company LLC, Comercializadora México-Americana S. de R.L. de C.V., Acumen Fruit SA de CV, GYS Marketing, así como Sun Fresh International L.L.C.

También, solicita se inmovilice el producto, además de que se informe a la Comisión sobre las existencias y/o la lista de distribuidores a los que les fue vendido, así como los datos completos del domicilio donde se recolectará y la cantidad de producto recolectado.

El pasado 24 de agosto, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos emitió una alerta por un brote en varios estados de infecciones Salmonela Enteritidis potencialmente relacionadas con duraznos suministrados por Prima Wawona o Wawona Packing Company.

Al 27 de agosto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC’s) reportaron un total de 78 casos en 12 estados.

FOOD OUTBREAK UPDATE: Do not eat, sell, or serve Prima Wawona-brand peaches as FDA, @cdcgov Salmonella Enteritidis investigation continues. Loose/bulk and bagged peaches sold at several retailers have been recalled nationwide https://t.co/53K4HX65HG. pic.twitter.com/i5M9uHOpDk

— U.S. FDA (@US_FDA) August 24, 2020