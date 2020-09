Feministas vuelven a tomar la Comisión de DH en Ecatepec y la incendian

La madrugada de este 11 de septiembre, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desalojaron de forma violenta a las mujeres que habían tomado de manera pacífica las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense (CODHEM), en Ecatepec.

A pesar de que la fiscalía anunció recientemente que todas y todos los detenidos ya fueron liberados, en redes sociales se difundieron videos y denuncias de que las mujeres fueron golpeadas.

Es por eso que la tarde de este viernes, el colectivo de mujeres Bloque Negro acudió a las oficinas para volver a tomarlas, exigir justicia por las agresiones a sus compañeras e incendiarlas. Verde Aquelarre compartió fotografías por medio de Twitter de las oficinas en llamas.

Fue por redes sociales que se difundió la convocatoria para que en la medida de lo posible, más mujeres se unieran a las que estaban resistiendo y tomando de nuevo las instalaciones de la Comisión. Además solicitaron la presencia de medios de comunicación ya que hay “patrullas escondidas a unas calles”.

In Mexico 11 women are killed every day. Women protest in defense of their lives and are repressed. Then some women take more intense action. #Ecatepec #CODHEM #derechoshumanos #edomex pic.twitter.com/oZJ8YGCKtZ

— (@Andalalucha) September 12, 2020