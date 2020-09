En imágenes: Así fue la toma y desalojo de manifestantes en la CODHEM en Ecatepec

Los reclamos para que las dependencias de gobierno e instituciones de derechos humanos —estatales y federales— se apliquen en la atención de las víctimas de desapariciones, feminicidios o abusos se han extendido más allá de CDMX. En Estado de México, activistas de la periferia se lanzaron a tomar las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense (CODHEM), en Ecatepec. Sin embargo, el gobierno de Alfredo del Mazo decidió desalojarlas y arrestarlas.

En el operativo —realizado durante la madrugada de este 11 de septiembre—, reporteras y activistas denunciaron que los elementos de la Fiscalía General del Estado de México desalojaron las instalaciones de la CODHEM, en Ecatepec, con violencia, llevándose entre las detenidas a menores de edad.

Eso no fue todo. Una vez que la Fiscalía detuvo y arrestó a las activistas en Ecatepec, sus familias acudieron al Ministerio Público de Atizapán para conocer su situación.

Ahí también hubo protestas por parte de las compañeras de las detenidas. Sin embargo, la policía volvió a reaccionar de manera violenta, lanzando sillas y gas. Todo quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Al respecto, la Presidencia Municipal de Atizapán se desmarcó de las acusaciones, diciendo que ningún policía municipal participó en la respuesta violenta contra las manifestantes.

Lo que comenzó como una toma pacífica de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec, terminó en esta respuesta —ya cuestionada— del gobierno de Alfredo del Mazo. Aquí las imágenes de la jornada del 10 y 11 de septiembre en la CODHEM.

Fui a hacer cobertura periodística de la toma de CODHEM en Ecatepec. Mientras documentaba en una transmisión en vivo la manera en que entraron a desalojar, un policía me quitó mi teléfono y me impidieron continuar con mi labor, en todo momento me acredité https://t.co/ZsXh2TsTJJ

