Antes de que finalice 2019 y la década, los habitantes de algunos países de Asia, África y Oceanía pudieron ser testigos de este fenómeno: un eclipse anular solar que nos regaló un anillo de fuego.

Con una duración de aproximadamente cinco horas y media, este fenómeno se registró este 26 de diciembre —la noche del 25 en nuestro país— en naciones como: India, Singapur, Filipinas, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Australia.

VIDEO: ‘Ring of Fire’: Solar eclipse seen from Sri Lanka pic.twitter.com/Je5t1k9KXV

El último eclipse solar de la década comenzó en Arabia Saudita y terminó en el Pacífico occidental, después de atravesar varias ciudades, en donde las personas pudieron apreciar su máxima plenitud:

Como saben, el eclipse no pudo apreciarse en América pero aquí les dejamos un par de imágenes para que ustedes también sean testigos de este evento astronómico, en el que se pudo observar un anillo de fuego, al llegar al punto máximo.

¿Por qué? Se supone que la Luna está más lejos de la Tierra y, por ende, no puede cubrir toda la cara del Sol. Entonces, la Luna parece un 3% más pequeña que el Sol cuando la vemos desde nuestro planeta.

A rare “ring of fire” solar eclipse, as seen from Wan Twin in central Myanmar

📸 Ye Aung Thu pic.twitter.com/NMCY1serh6

— AFP news agency (@AFP) December 26, 2019