Trump ordena que nuevos edificios en Washington deberán tener estilo clásico

Este 21 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para prohibir la construcción de nuevos edificios federales en Washington DC que no sean de estilo neoclásico, georgiano, renacimiento griego, beaux-arts o art deco.

¿Por? para que la arquitectura vuelva a ser “bonita” ya que en Washington la “arquitectura se convirtió en una mezcla discordante de diseños clásicos y modernistas“.

INBOX: @realDonaldTrump has signed an executive order prohibiting new federal buildings from being built in anything other than Neoclassical, Georgian, Federal, Greek Revival, Beaux-Arts, or Art Deco styles. pic.twitter.com/gPbaYk9yEe

— Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) December 21, 2020