Este… La tarde de este 27 de septiembre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, compareció ante el pleno del Senado como parte del IV Informe de Gobierno del presidente.

En algún momento el funcionario afirmó que todo el Ejército no es responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Afirmó que solo fueron unos cuántos que tendrán que responder ante la ley.

“Es como si un senador atropellara a una persona y la matara. El responsable no va a ser el Senado, sería solo el senador“, dijo. Jijo…

Cuando llegó el turno del funcionario de hablar ante el Pleno, afirmó que ya estaban trabajando de una manera distinta ante todas las recomendaciones de derechos humanos en relación a las desapariciones forzadas.

Afirmó que esta administración está haciendo todo lo posible porque se conozca la verdad en el caso Ayotzinapa.

“Tampoco comparto la expresión de que el responsable es el Ejército. No, apoco si un senador saliendo de aquí atropella a un ciudadano y lo mata, el responsable va a ser el Senado de la República, no, pues va a ser el senador. Pues desde luego que hay en este momento 4 elementos del Ejército mexicano pero no quiere decir, y ahí está el informe público, no quiere decir que haya sido una acción concertada del Ejército mexicano“, afirmó.

Agregó que para bien de los mexicanos las fuerzas armadas han evolucionado: “como nunca hay respeto a los derechos humanos, se trabaja de manera distinta, no veamos fantasmas, de esos a lo mejor los podemos encontrar en países de América del Sur“.

Recordó que los mexicanos confían en el Ejército por lo que tenemos que ayudarlos para que hagan su labor. “Ahí está lo que tenemos que hacer, darles la confianza a ellos y en el caso Ayotzinapa confiar en los encargados de la procuración de justicia“.

Recordemos que de acuerdo con las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la información recabada en el informe más reciente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, se encuentran 19 importantes funcionarios señalados en el caso.

Están señalados también altos funcionarios de la Marina y del Ejército. Entre los militares de hasta arriba se encuentran:

Almirante Marco Antonio Ortega Siu , de la Secretaría de Marina y jefe de Operaciones Especiales.

, de la Secretaría de Marina y jefe de Operaciones Especiales. Almirante Eduardo Redondeo Arámburo , titular de la Unidad de la Inteligencia Naval.

, titular de la Unidad de la Inteligencia Naval. José Miguel Espinoza Pérez , delegado del CISEN en Guerrero.

, delegado del CISEN en Guerrero. Omar García Harfuch , comisario de la Policía Federal.

, comisario de la Policía Federal. Manelich Castilla , comisionado Nacional de Seguridad.

, comisionado Nacional de Seguridad. Alejandro Saavedra , comandante de la Zona Militar en Chilpancingo.

, comandante de la Zona Militar en Chilpancingo. Carlos Gómez Arrieta, policía Federal Ministerial.