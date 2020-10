La historia detrás de “El Abrazo”, la foto ganadora del concurso de Fotografía Silvestre 2020

Este 2020, el fotógrafo Sergey Gorshkov se llevó el primer lugar del concurso de fotografía de vida silvestre que se lleva a cabo de forma anual por el Museo de Historia Natural de Reino Unido.

La fotografía está titulada “The Embrace” (El Abrazo) y muestra el momento en que un tigre siberiano, especie en peligro de extinción, abraza a un abeto para marcarlo con su aroma. El presidente del panel de jueces, Roz Kidman Cox, afirmó que es una escena como ninguna otra y que se trata de una “visión única de un momento íntimo en las profundidades de un bosque mágico”.

El tigre siberiano, también conocido como tigre de Amur, es una subespecie que se puede encontrar en el Oriente ruso, el noreste de China y potencialmente en Corea del Norte. Desafortunadamente estos felinos fueron cazados de manera indiscriminada por su piel y huesos hasta que solo quedaron entre 20 y 30 individuos en estado salvaje.

Sergey, el fotógrafo ganador, es miembro fundador de la Unión Rusa de Fotógrafos de Vida silvestre y se taró más de 11 meses en capturar con cámaras con sensor de movimiento… 11 MESES esperando el momento exacto.

