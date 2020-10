¿Quién es el Gato? El operador de los Beltrán Leyva por el que EUA ofrece un millón de dólares

La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), agregó a José Rodolfo Villarreal Hernández, también conocido como el Gato, a su lista de los diez fugitivos más buscados. Sí, a este supuesto dirigente del Cartel de los Beltrán Leyva lo buscan por presuntamente haber ordenado a sus socios buscar y asesinar a un hombre en Southlake Texas.

También el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo anunció que ofrecerán hasta un millón de dólares de recompensa por cualquier información que ayude directamente a arrestar a Villarreal Hernández.

Por otra parte, las autoridades estadunidenses también dieron a conocer que el Gato es presuntamente uno de los líderes del Cartel de los Beltrán Leyva, exactamente en la plaza que se encuentra en San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Además de que se considera que es responsable de varios asesinatos en México, también se cree que José Rodolfo supervisa una organización criminal que importa cocaína y marihuana a Estados Unidos.

El FBI acusa a este criminal por su participación en el asesinato de un abogado defensor mexicano en el suburbio de Southlake, en Texas, en el año 2013.

De hecho, una investigación de esta organización concluyó en cargos contra tres personas que vigilaron al abogado para después asesinarlo. Las autoridades ya arrestaron a dos de ellos en septiembre de 2014 y el tercer sujeto, que vivía en Texas, lo capturaron tiempo después en su domicilio.

Fue hasta el 10 de septiembre de 2014 que estas tres personas, el Gato y otros dos individuos más, fueron acusados oficialmente en el Distrito Norte de Texas por conspiración para cometer asesinato a sueldo y acecho interestatal.

.@StateDept is offering up to $1 million for information leading to the arrest and/or conviction of indicted Mexican drug trafficker Jose Rodolfo Villarreal-Hernandez. We continue working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and to combat transnational crime in Mexico.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 13, 2020