¡El invento del siglo! Los niños ya pueden saber si desarrollarán diabetes tipo 2 en su vida adulta

¡Aplausos! Científicos de la Universidad Autónoma de México (UNAM) lograron desarrollar una prueba capaz de detectar si los niños de cero a diez años presentan predisposición a desarrollar diabetes tipo 2 en su vida adulta, además de otras enfermedades metabólicas. Si tomamos en cuenta que esta enfermedad es la segunda causa de muerte en nuestro país, este descubrimiento podría convertirse en el invento del siglo.

Lo mejor, es que la prueba no requiere de un método invasivo, con tan solo tres gotas de sangre que se colocan en una tira de papel, los especialistas pueden detectar si los menores son propensos a desarrollar enfermedades metabólicas en un futuro, gracias al análisis del ADN, insulina y hormonas, entre otros. Los primeros exámenes, ya se realizan en la Unidad de Vinculación de la Facultad de Medicina (FM), ubicada en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).

Este descubrimiento plantea la oportunidad de que los pequeños comiencen a cuidarse y prevenir la enfermedad desde los primeros años de vida, lo que además, permite que crezcan con una educación nutricional, que se construyan buenos hábitos alimenticios que perduren a lo largo de su desarrollo y todo gracias a los esfuerzos de la Dra. Berenice Palacios González, titular de esta investigación.

La prueba para detectar de forma temprana la diabetes tipo 2, es similar a la de un tamiz neonatal. Con una lanceta se obtienen tres gotas de sangre que se colocan en tiras de papel: con la primera se estudian marcadores epigenéticos; con la segunda, niveles de insulina y leptina; mientras que con la última, se estudian los niveles de triacilglicéridos, glucosa, colesterol y hemoglobina glucosilada. ¡Una verdadera maravilla!

Detección oportuna de Diabetes tipo 2

Los datos de la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2018), revelan que en México tres de cada 10 infantes tienen obesidad, lo que los hace más propensos a afecciones como diabetes tipo 2, que en población adulta es la segunda causa de muerte, sólo por debajo de las enfermedades del corazón, lo que sustenta la importancia de esta prueba que debería ser incluida dentro del esquema del sector salud.

Aunque, todavía tendrá que pasar un buen tiempo para que eso suceda, pues la investigación es relativamente nueva. Palacios González comenzó a trabajar en la línea de diabetes gestacional desde el 2015 en la Unidad de Vinculación, para identificar en mujeres embarazadas una huella metabólica antes del diagnóstico del padecimiento.

“Descubrimos que en México no a todas las embarazadas les realizan la curva de tolerancia a la glucosa; entonces, en muchos casos no se diagnostica la diabetes gestacional, y no hay control prenatal ni seguimiento neonatal. En consecuencia, no se registra de manera temprana a individuos con mayor posibilidad de desarrollar esta enfermedad en su vida adulta”, precisó la especialista en un comunicado.

Otros avances

Por ello, los expertos decidieron elaborar un estudio para detectar, mediante gotas de sangre, una predisposición. Actualmente el estudio se lleva a cabo con el con financiamiento de la Fundación MAPFRE para la parte epigenética, y con la colaboración de Paola Vázquez Cárdenas, del Hospital General Gea González, donde tienen un grupo de mujeres que cursaron su embarazo con diabetes gestacional, a las que invitaron a participar y a llevar a sus hijos para identificar biomarcadores de riesgo de enfermedades metabólicas, detalló la investigadora.

Palacios González, acreedora a la Beca L’Oreal-UNESCO-Conacyt-AMC, concluyó que con la detección temprana y buenos hábitos inculcados desde la niñez, tendremos una población adulta más sana. Este es solo uno de los esfuerzos médicos para prevenir, diagosticar y tratar la diabetes tanto en niños, como en adultos, tal como los lentes de contacto que miden los niveles de azúcar, sustituyendo los pinchazos.