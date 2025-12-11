Lo que necesitas saber: 'El Limones' es acusado de extorsionar a ganaderos de Durango... y parece que sí forma parte de la organización sindical que dirige Pedro Haces.

El miércoles 10 de diciembre, el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la detención de Edgar “N”, El Limones, a quien se identificó como miembro de un grupo dedicado a la extorsión… ¿y qué tiene que ver Pedro Haces? Pues el diputado dice que nada, pero hay evidencia que lo liga con el criminal de apodo cítrico.

Detención del Limones / Foto: @OHarfuch

El Limones es señalado como miembro de organización sindical liderada por Pedro Haces

Una vez que se dio a conocer la detención del Limones, varias personas dijeron “un momento, esa cara se me hace conocida”… como que a muchos el querubín les recordaba a un integrante de la división en Durango de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM)… una organización sindical dirigida a nivel nacional por… ¡así es: el diputado Pedro Haces!

Y sí: sin buscarle mucho al bonito álbum fotográfico de los eventos del CATEM, muchos cibernautas cacharon fotos en la que El Limones porta orgulloso camisas con el logo del sindicato dirigido por Haces.

“El Limones” con camisa con logo de la CATEM / Foto: @oscarbalmen

Pedro Haces niega relación del Limones con CATEM, peeeeero…

Ante tanta “desinformación”, el diputado de Morena no tuvo de otra que salir con un contundente mensaje en redes. En él, Pedro Haces aseguró que “El señor Limones no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con la CATEM”…

“No se equivoquen, Limones no es CATEM”, remató Pedro Haces en el mensaje en el que pidió a la banda atenerse nomás a la información emitida por la Secretaría de Seguridad… ésa, en la que no aparece embarrado él ni la organización que honorablemente comanda.

“El Limones” y Pedro Haces / Foto: @oscarbalmen

Mejor no lo hubiera hecho. Con más ganas, la banda tuitera le buscó a videos y demás material de la CATEM… todo lo necesario para que Haces no se hiciera. Y, qué creen: pues que sí encontraron las bonitas imágenes en la que no sólo se remarcó que El Limones ha tenido presencia en eventos del sindicato, sino que se ha encontrado con el olvidadizo diputado.

¿Quién es El Limones?

El Limones es identificado como parte de la banda de “Los Cabrera”. De acuerdo con Harfuch, su detención es un “golpe directo” a las redes de extorsión… un objetivo prioritario para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ahora que hay una Estrategia Nacional contra la Extorsión.

“Era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo. La UIF identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude”, señaló Harfuch en el mensaje en el que informó de la detención del que, dice Pedro Haces, nada tiene que ver con la CATEM.