El polémico tuit del Gobierno de México que causa indignación en redes sociales

Con un saldo oficial (porque los números reales serían más altos) de 164 mil 290 muertes provocadas por el COVID-19, las cuales ubican a México en el tercer lugar de mortalidad en todo el mundo de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, uno no podría decir que las autoridades de nuestro país han logrado vencer a la pandemia.

Pero parece que al Gobierno de México poco le importan los números que ha dejado la emergencia sanitaria del COVID-19, pues ahora que AMLO logró vencer al virus –del que se contagió hace un par de semanas– se dieron el gusto de postear un tuit para celebrar con ayuda de un cartón que no precisamente ha sido aplaudido por los usuarios de internet.

El Gobierno de México publicó un tuit para celebrar el resultado negativo de AMLO por COVID-19

Se trata de un posteo que el Gobierno hizo hace unas horas en su cuenta de Twitter (y que por supuesto ya bajaron) en donde a través de un cartón realizado por el periodista y caricaturista Rafael Pineda, mejor conocido como Monero Rapé, se ve a AMLO bateando a un coronavirus, dando a entender que el presidente de México venció al COVID-19 y lo mandó muy lejos.

Y pues sí, qué bueno que López Obrador logró recuperarse del virus, pero varios coinciden que de eso a salir triunfadores a casi decir que por eso la pandemia le hizo “lo que el viento a Juárez” a toda la población mexicana pues ya es otra cosa. Una acción que muchos califican como poco empática y hasta una burla para los miles de muertos que ha dejado el COVID-19 en nuestro país.

Y creó indignación en redes sociales

Si la cosa no podía sonar peor, resulta que el cartón en cuestión fue editado sin permiso. Así lo aclaró el mismo Monero Rapé a través de su cuenta en dicha red social, donde indicó que la imagen original corresponde a una caricatura que realizó en el año 2018, por lo que nunca autorizó su modificación.

Es mi deber aclarar que yo no autoricé que se publicara este cartón desde la cuenta del @GobiernoMX, ya que no es el original, publicado por primera vez en @Milenio en 2018. https://t.co/rfsXWU4rnA https://t.co/RNqtXpSLQS pic.twitter.com/BxFoGGvOpZ — Monero Rapé ✍🏼 (@monerorape) February 6, 2021

“Les pido respetuosamente que bajen esa imagen desde todas las redes del @GobiernoMX”, escribió el caricaturista. La cuenta del Gobierno de México aceptó y bajó el posteo, aunque no se sabe si por la petición cordial o por las miles de críticas que les llegaron a través de redes sociales.

Calificaron el tuit de tener poca empatía con las miles de víctimas de COVID-19 en México

Acá les dejamos algunas de ellas:

Vaya ridículo y bajeza del @GobiernoMX. Alteran un cartón de @monerorape, se burlan de los 164,290 muertos por Covid y aluden un falso triunfalismo en la situación más crítica de la pandemia en México. pic.twitter.com/ueihuVp7j4 — Risco (@jrisco) February 6, 2021

Pues sí, cada día hay algo más sorprendente. ¿Quién será el “creativo” al que le pareció una idea genial alterar el cartón de @monerorape y además hacerlo con absoluta ausencia de empatía en este momento de la pandemia? #MisteriosSinResolver pic.twitter.com/JLHf28t1Eu — Azucena Uresti (@azucenau) February 6, 2021

Ya lo borraron, gracias a la presión de las benditas redes. Alteraron sin permiso un cartón y su autor pidió que bajaran esa versión apócrifa. Lo que no podrán borrar es la insensibilidad e ineptitud con la que se burlan de 164 mil muertes, por rendirle pleitesía a su patrón. 🤦🏻‍♂️ — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) February 6, 2021

Es tal la megalomanía de @lopezobrador_ que el @GobiernoMX editó cartón de @monerorape sin su autorización para hacer culto a la personalidad del gobernante, justo cuando se ha hecho evidente que la pandemia está fuera de control y el sufrimiento es inmenso. No tienen madre🤬 pic.twitter.com/H0En3srpZT — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) February 6, 2021

Con más de 160 mil muertes, con problemas de logística para la vacuna y con López Gatell rebasado por sus propios dichos, que el Gobierno comparta esto es una falta de sensatez y claro ejemplo de cómo es que esta administración se ha vuelto una caricatura de sí misma. Lamentable https://t.co/duCk2wMd0K — Tito Garza Onofre (@garza_onofre) February 6, 2021

Qué bueno que Luisito Rey lo arregló. pic.twitter.com/bM3BJgaxb2 — Albornoz (@albornoz_mx) February 6, 2021

LA BURLA…

Para los 164 mil 290 muertos.

Para sus familias.

Para sus amigos.

Para todos…

Así el @GobiernoMX pic.twitter.com/9VnTsRyDnF — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 6, 2021

La pandemia no ha tenido el mejor manejo de todos

Con miles de muertos diarios en los últimos días, un plan de vacunación que no se ha llevado al pie de la letra, hospitales al borde del colapso y otras negligencias que hemos conocido en el día a día durante los últimos 11 meses, no cabe duda que la pandemia de COVID-19 en México no ha tenido el mejor manejo del mundo. Las cifras hablan por sí solas.

Pero bueno, falta ver que el Gobierno de México ofrezca una disculpa, aunque seguramente muchos ya se imaginarán cómo acabará el asunto…