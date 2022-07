Quema de urnas y una diputada detenida: Así la elección de consejeros en Morena

Morena no se cansa de presumir que es un partido diferente al resto, que son la “esperanza de México” y muchas cosas más. Pero ni en sus elecciones internas ponen el ejemplo de esos argumentos. Si no me creen pregúntenle a la diputada Jessica Ramírez Cisneros.

Una diputada terminó detenida en la elección interna de Morena

Y es que ella fue quien dio la nota (la mayor nota porque en realidad hubo varias) durante el proceso interno para elegir a los nuevos consejeros del partido. Resulta que la diputada terminó siendo sacada de una forma nada amable debido a su comportamiento.

Sucedió en Minatitlán, allá en Veracruz, entidad donde Jessica Ramírez Cisneros es diputada local por Morena. Sucede que ella y su equipo de trabajo llegaron la tarde de este 30 de julio al parque Los 2 Leones con toda la intención de emitir su voto.

El problema fue que llegó con gente que supuestamente arribó voluntariamente para votar junto a ella, pero los organizadores no los habrían dejado pasar argumentando una presunta práctica irregular por eso de los famosos acarreos. La diputada de Morena no tomó nada bien lo anterior.

Tuvo que ser sacada por la fuerza

Ella y gente de su equipo (pero principalmente ella) comenzaron a causar destrozos en las instalaciones de la casilla allá en Minatitlán. Se reporta que tiraron las vallas metálicas para poder ingresar a las carpas donde estaba la casilla, lo que provocó la reacción de la policía local.

En un video que circula en redes sociales se observa a la diputada siendo sacada entre jaloneos por al menos dos policías municipales. De acuerdo con El Universal, fue llevada al MInisterio Público, de donde salió unas horas después en parte por la intervención de Sergio Gutiérrez Luna, líder de la Cámara de Diputados por Morena.

#Video | Zafarrancho en Minatitlán: policías detuvieron a la diputada morenista Jessica Ramirez Cisneros, cercana a Sergio Gutierrez, acusada de causar destrozos en la jornada electoral.

“Fue una pena todo lo que pasó. Porque definitivamente, lo que siempre nos ha enseñado el Presidente y por lo que tanto tiempo luchó fue que todas estas mañas y cosas que hicieron en su contra, no se repitieran”, dijo al mencionado medio tras dejar el MP, pues acusa amaño en las votaciones para favorecer a la alcaldesa local (que también es de Morena).

Y también quemaron urnas en la elección de Morena

Pero como te decíamos, lo de la diputada no fue lo único que se presentó en las elecciones internas del partido. También se reporta que tanto en Chiapas como en Veracruz fueron quemadas varias urnas con sus respectivos votos ante la denuncia de que eran votos falsos y comprados.

#Video | La elección interna de Morena en Chiapas quedó marcada por las denuncias de acarreo, compra y coacción del voto, lo que llevó a la quema de urnas y enfrentamientos entre militantes.

Imagínense lo que hacen cuando van contra otros partidos, si entre ellos se agreden, golpean y queman sus urnas.



MORENA VS MORENA

pic.twitter.com/apBzsM9nu3 July 31, 2022