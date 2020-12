Elecciones en Venezuela 2020: Entre acusaciones de fraude, rechazo internacional y sin oposición

Este domingo 6 de diciembre se celebra uno de los procesos electorales más polémicos en todo el planeta. Y no, no estamos exagerando, las elecciones parlamentarias en Venezuela tienen todos los ingredientes para asumir un título como ese y acá te platicamos por qué.

¿Qué eligen este domingo en Venezuela?

Venezuela elige hoy a los 277 diputados que conformarán la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. De acuerdo con Infobae, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela habilitó 29 mil 622 mesas de votación en más de 14 mil 200 centros electorales distribuidos por todo el país, con el fin de que más de 20 millones de ciudadanos emitan su voto.

La importancia de estas elecciones parlamentarias es que, como pasa en México y en casi todos los países del mundo, la Cámara de Diputados, el Congreso, la Asamblea o el Parlamento (como se llame por tus rumbos al Poder Legislativo), es un grupo de representantes que estudia y vota en favor de una u otra iniciativa para que se convierta en ley o genere modificaciones a alguna ya existente.

En palabras más simples, impide que todo el poder caiga en manos del presidente o del jefe de Estado a la hora de tomar decisiones. En este caso, en manos de Nicolás Maduro.

¿Y cuál es la polémica con las elecciones en Venezuela?

El problema con Venezuela es que, desde la época de Hugo Chávez y luego con la llegada de Nicolás Maduro, la democracia en ese país está sumamente cuestionada dentro y fuera de sus fronteras.

Los opositores acusan que existe un marcado autoritarismo en la nación, mientras que quienes ostentan el poder se defienden con señalamientos de que la oposición está influenciada por supuestos intentos de injerencia internacional, principalmente cortesía de Estados Unidos.

Defendamos hoy a #Venezuela con el voto. Vamos [email protected] a votar. Más allá de posiciones partidistas, como Pueblo, demos respuesta unitaria y soberana a quienes han pretendido dominarnos con bloqueos e imponer la violencia. #Parlamentarias2020

#YoSíVoto pic.twitter.com/MSWeSHZRWb — glendimar2512 (@glendimar2512) December 6, 2020

La oposición decidió no participar

Las elecciones de este domingo no son la excepción, pues la oposición sencillamente decidió no participar por considerar que todo el proceso electoral no es más que una fachada para encubrir un fraude que llevará a la Asamblea Nacional a puros representantes “elegidos a dedo” por Nicolás Maduro.

“La dictadura no pretende una elección, pretende aniquilar la esperanza de un país. La respuesta ha sido y será clara: el rechazo. Invitamos a todos a quedarse en casa”, declaró Juan Guaidó, líder de la oposición en Venezuela, sobre las elecciones parlamentarias de este domingo, en palabras retomadas por el mismo medio antes citado.

#Carabobo los vine a buscar. Lucharemos hasta ver libre y democrática a Venezuela y les pido que nos acompañen en esta lucha. Nuestro llamado es sencillo: el 6D rechacemos el fraude y el 12D todos a la #ConsultaPopular para mantenernos activos contra la dictadura. pic.twitter.com/w4Y0djyTmn — Juan Guaidó (@jguaido) December 3, 2020

Apenas en enero de este año se vivió un capítulo muy polémico precisamente en la Asamblea Nacional, cuando se llevaron a cabo las votaciones para elegir al nuevo presidente de la misma. Y aunque el gran favorito era precisamente el opositor Juan Guaidó, se acusó que el Gobierno “impuso” a Luis Parra en el cargo tras un proceso poco claro y al que ni siquiera se le permitió la entrada a Guaidó.

Diferentes jefes de Estado mostraron su rechazo ante lo que consideraron como un “Golpe de Estado Parlamentario”.

¿Están o no votando los venezolanos?

En redes sociales circulan imágenes y videos de ambos bandos. Quienes están del lado del gobierno aplauden las elecciones y muestran que la gente sí está participando y haciendo fila en los centros de votación; quienes están con la oposición, comparten imágenes de que en realidad las urnas están vacías por el llamado de Guaidó y el rechazo a Maduro.

🎥🛑Medios internacionales al servicio del FASCISMO ocultan que el pueblo #Venezuela ha salido a votar masivamente en las elecciones #Parlamentarias2020 , los que se negaron a condenar el FASCISMO (el @parlamentoUE) sigue con sus planes de interferir.pic.twitter.com/mLTC43PW32 — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) December 6, 2020

🟥2:17 pm: Así se encuentra la Escuela Juan Ángel Bravo de Las Vegas, municipio Rómulo Gallegos. 🟥Centro electoral Jardín de Infancia, en Tinaco, estaba vacío en su totalidad solo con personal del CNE y el Plan República. Reporte: @alexolvera01 #Cojedes #Venezuela🇻🇪 #6Dic pic.twitter.com/TnilAEb0N7 — Agencia Cojedeña de Investigación (@ACICojedes) December 6, 2020

#6Dic #Venezuela #HaceMinutos Sin electores a sus puertas se observa el centro de votación ubicado en el liceo Diego de Losada de la parroquia El Valle, en #Caracas. Video:cortesía. pic.twitter.com/TDTd5QbmNx — Te Lo Cuento News Venezuela (@TeLoCuentoNewsV) December 6, 2020

Lo de este 2020 es un fraude que se evidencia en las calles y que contrasta con la lucha por elegir -como lo hicimos en 2015- (basta con ver las imágenes de un mismo centro de votación) Hoy nos quedamos en casa.#EstoNoEsUnaElección#CentrosDelFraudeVacíos pic.twitter.com/MSDGYfB3JN — Juan Guaidó (@jguaido) December 6, 2020

La postura internacional ante las elecciones de Venezuela

Sobre qué postura han tomado otros países no hay mucha novedad que contar. Estados Unidos y la Unión Europea hicieron público de manera anticipada que rechazarán los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela, pues señalan que no se dan en condiciones justas ni democráticas, según informa la BBC.

Por otro lado, el gobierno de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral invitaron a un grupo de observadores internacionales para dar fe de que todo se hará bajo el marco de la legalidad. Sin embargo, esto también trajo muchas críticas pues entre ellos se encuentran personajes notoriamente afines a las ideas de Maduro, como los expresidentes de Bolivia y España… Evo Morales y José Luis Rodríguez Zapatero.

En #Venezuela, vísperas a su jornada electoral, sostuvimos un encuentro con el hermano Canciller @jaarreaza y la hermana exsenadora @piedadcordoba, de Colombia.

La tierra del gran Hugo Chávez y del hermano @NicolasMaduro defenderá su proceso revolucionario con el voto. pic.twitter.com/ovEcZomSR4 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 5, 2020

Pero por otro lado, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela asegura que también están presentes observadores de África, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Italia, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Rumania y Bélgica, entre otros países.

Los veedores internacionales de las #Parlamentarias2020 destacan la participación del pueblo venezolano en la jornada electoral de este #6Dic CNE #TiempoDeElegir pic.twitter.com/DDcx8iJT7R — CNE.ve (@ve_cne) December 6, 2020

Esa misma institución será la encargada de dar a conocer los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela en cuanto las tendencias de su conteo así lo permitan, lo cual podría suceder horas después de que se cierren todos los centros de votación este domingo.