Lo que necesitas saber: Elon Musk fue a decir esto a Eagle Pass, donde el gobierno de Texas cerro el paso fronterizo, cuando una crisis migratoria.

Tu compa el que dice que le gusta el chile, pero pide su elote con “del que no pica”… así Elon Musk en su visita a la frontera México-Estados Unidos, donde se pronunció a favor de la migración (pero de la que le gusta).

Elon Musk le cambió el logo, el nombre y el color a Twitter / Foto: @elonmusk

Elon Musk se posicionó sobre el tema migratorio en Eagle Pass

En transmisión desde Eagle Pass, Texas, el magnate propietario de Tesla, Elon Musk, se pronunció en favor de la migración… pero no nomás “apoyo la migración” y ya. No, el también dueño de X y Neuralink se declaró muy pro migrante. Más que eso: “extremadamente pro inmigrante”.

¿Una maravilla, no? Pues… luego de tal declaración, matizó un poco. De acuerdo con don Elon, está chévere la migración que llega con papeles y sin ninguna bronca a Estados Unidos. Migración fifí, dirán algunos. Sin embargo, no apoya la migración que trata de acceder al sueño americano de manera ilegal… es decir, casi la mayoría que llega al país del norte y la que hace no mucho hizo que Texas declarara “Emergencia”, precisamente, en Eagle Pass.

“Debemos tener aprobación legal acelerada para cualquier persona que caiga en esa categoría. Pero, del mismo modo, no deberíamos permitir la entrada de personas que infrinjan la ley. Eso no tiene sentido. La ley está ahí por una razón”, reclamó Elon Musk.

Musk pide “suavizar” migración legal

Todo lo anterior lo señaló Musk sin dejar de recordar que él llegó a Estados Unidos como migrante de Sudáfrica… pero, claro, de manera legal. Así que, desde su punto de vista, lo que se necesita es que exista un sistema de migración legal más amplio. “Debemos dejar que cualquiera en el país que sea trabajador y honesto contribuya a Estados Unidos”.

Elon Musk transmitió desde Eagle Pass, Texas / Captura de pantalla

En resumen: por un lado, Elon Musk dijo que las autoridades de Estados Unidos deberían “suavizar” los requisitos para la inmigración legal y, ya con eso, detener el flujo de ilegales, quienes responsabiliza directamente del “colapso” de servicios que se reportan en ciudades como Nueva York.

“Si Nueva York no puede soportarlo [el flujo de migrantes], prácticamente ninguna parte del país puede”, advirtió Elon Musk, para quien, si las autoridades de Estados Unidos no detienen la migración ilegal, muy pronto habrá a nivel nacional problemas como los que se ven en La Gran Manzana.

