Está por terminar 2019 y aunque en varias naciones se alistan para celebrar la llegada de 2020, en Iraq las cosas son distintas. Cientos de simpatizantes del grupo paramilitar iraquí —pro Irán— salieron a las calles y tomaron la Embajada de Estados Unidos en Bagdad.

¿La razón de las protestas? Los bombardeos que la Fuerza Aérea de Estados Unidos dejó caer el pasado domingo 29 de diciembre en una de las bases de Hezbolá—dejando más de 20 muertos.

De acuerdo con medios internacionales, las víctimas pertenecían a las brigadas de Hezbolá, un grupo chiita e integrante de las Fuerzas de Movilización Popular.

La toma de la Embajada de Estados Unidos en Iraq sucedió este 31 de diciembre, cuando los miles de manifestantes y simpatizantes de las Fuerzas de Movilización Popular participaban en el cortejo fúnebre de las víctimas.

Fue entonces cuando algunos se dirigieron a la Embajada de Estados Unidos para manifestarse. Y en la protesta, el grupo de personas logró atravesar los puestos de control de la Zona Verde de Bagdad —donde se encuentra la embajada y otras instituciones de Iraq.

Como es costumbre, mediante su cuenta de Twitter, Donald Trump culpó al gobierno de Irán por las agresiones a la embajada. Además, el presidente aprovechó para llamar a la unión en contra de la influencia del gobierno iraní en Iraq.

To those many millions of people in Iraq who want freedom and who don’t want to be dominated and controlled by Iran, this is your time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019