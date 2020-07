Nos estamos cocinando: Irak, Arabia y Líbano rompen récord de calor

En medio de una emergencia sanitaria —y una sacudida económica de postre—, el planeta Tierra aprovechó esta semana para recordarnos que también estamos viviendo momentos canijos relacionados a la crisis climática. Ni aunque tengan antojo de calorcito vayan de viaje a Medio Oriente: en estos últimos tres días, tanto Irak como Arabia Saudita y Líbano rompieron su récord histórico de temperatura.

¿Qué tan complicado está el asunto? Pues calcúlenle que Bagdad, la capital de Irak, alcanzó este martes los 52 grados Celsius.

Y ni crean que la Tierra se convirtió en comal nomás por un ratito o por un día: esa misma ciudad —de casi 9 millones de habitantes— lleva cuatro días seguidos con temperaturas superiores a los 50 grados.

La onda de calor que atraviesa Medio Oriente está golpeando durísimo y agarrando parejo. El Washington Post reportó que otras ciudades en Arabia Saudita (Rafha y Al Jouf) rompieron su récord histórico superando los 51.8 grados Celsius.

En Líbano el mercurio también llegó a los cielos: este miércoles llegaron a una temperatura de 45.5 grados, lo más alto en toda su historia.

La onda de calor llega a Medio Oriente en un momento en el que muchísimas localidades están atravesando una crisis de energía eléctrica.

Esta semana, en Irak, al menos tres personas murieron durante violentos enfrentamientos con la policía mientras se manifestaban ante la falta de luz, electricidad y servicios básicos. En Líbano —reporta el Washington Post—, las casas están recibiendo menos de tres horas de energía eléctrica al día.

Iraq security forces shot tear gas canisters at protesters in Baghdad, killing at least 3 and wounding dozens.

Protests have erupted across the country over corruption, power cuts and poor public services, as heat reaches 122°F: “People are hungry. People have no electricity.” pic.twitter.com/x3WI6CcFrM

— AJ+ (@ajplus) July 28, 2020