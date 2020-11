Exdirector de Odebrecht en México desmiente acusaciones de Lozoya

¿Cómo va el caso de Emilio Lozoya? Por parte de la FGR no ha habido grandes avances. Sin embargo, gracias a una entrevista obtenida por Quinto Elemento Lab, hoy sabemos que las declaraciones del exdirector de Pemex se han puesto en entredicho por uno de los protagonistas de las acusaciones del exfuncionario. Se trata de Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht México, quien mediante su abogado negó la versión de Lozoya.

En la entrega de Quinto Elemento Lab El exdirector de Odebrecht en México desmiente a Lozoya, la defensa de Luis Alberto de Meneses Weyll negó las declaraciones del exfuncionario de Enrique Peña Nieto —quien desde antes de su detención, buscó un trato preferencial con la FGR a cambio de información sobre el caso del presunto dinero que la constructora brasileña inyectó a la campaña del priista y la presunta red de sobornos que hubo para que la Reforma Energética saliera adelante.

Exdirector de Odebrecht en México niega acusaciones de Lozoya

Vamos por partes.

Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, confesó hace algunos años haber entregado 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya entre 2012 y 2014 —precisamente, él puso en el ojo del huracán al exfuncionario en 2017.

Sin embargo, ahora el exdirector de la constructora reapareció para desmentir las declaraciones que Lozoya hizo ante la FGR.

De acuerdo con Carlos Kauffmann, abogado de Weyll, ni hubo dinero de Odebrecht para la campaña de EPN, ni tampoco hubo sobornos para que algunos exlegisladores aprobaran la Reforma Energética.

Resulta que la constructora tampoco pagó para ganar los contratos de una planta de etano en el sexenio de Felipe Calderón.

¿Entonces? El abogado argumentó que Emilio Lozoya está tratando de adjudicarle a Odebrecht pagos ajenos, pagos que no fueron hechos por la empresa.

Es decir, Lozoya ha buscado colocar a Weyll en una trama que no le corresponde a Odebrecht, según el abogado y pues eso no lo van a admitir.

Las declaraciones de Lozoya vs Luis Alberto de Meneses Weyll

Carlos Kauffmann insistió ante Quinto Elemento Lab que su cliente no dio dinero para financiar la campaña de Peña Nieto.

¿Hay pruebas? La defensa dice que no se realizaron más pagos que los reportados por Luis Alberto de Meneses Weyll, ya que en todo momento el exdirector asumió la responsabilidad de todos los movimientos que hizo y comprobó los pagos con documentos.

Pero el paquete que Lozoya le achaca… ese sí no. “Él no se responsabilizará de lo que no hizo”, sentenció el abogado Kauffmann.

Como contexto, vale decir que el brasileño entregó desde 2016 —ante los fiscales de la justicia de Brasil— los registros que comprueban las transferencias a las cuentas del exdirector de Pemex.

Sin embargo, el exdirector de Odebrecht ha argumentado que el dinero sólo fue para Lozoya. No más.

Emilio Lozoya ha dicho que hubo dos encuentros entre Luis Alberto de Meneses Weyll, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Pero esto también fue rechazado por la defensa del brasileño —al argumentar que el único funcionario con quien se reunió fue con el exdirector de Pemex, nadie más.

Lo mismo pasó con el presunto dinero que presuntamente se entregó para sobornar a exfuncionarios y que la Reforma Energética pasara, así como el acercamiento que hubo con el gobierno de Felipe Calderón. Todo fue negado.

Al final, la defensa de Weyll aseguró que si tuviera pagos o contratos correspondientes con estas tramas, su cliente ya hubiera dicho toda la sopa.

Y por cierto, la defensa aseguró que su cliente está en toda la disposición de colaborar con la FGR en el caso Lozoya.

Presuntos moches, financiamiento y Reforma Energética

Sólo para no olvidar, en una declaración de más de 60 páginas, Lozoya aseguró que Odebrecht movió dinero para financiar la campaña de EPN, tirarle paro en la aprobación de la Reforma Energética —repartiendo sobornos entre funcionarios— y operó en el sexenio de Calderón para obtener contratos a su favor.

En julio de 2020, Emilio Lozoya Austin fue extraditado a México —vía España— por los delitos de lavado de dinero, cohecho y fraude, que presuntamente cometió en casos como Odebrecht y Agronitrogenados.

Sin embargo, con esta declaración, logró alcanzar el criterio de oportunidad —un trato preferencial— con la FGR. Hoy el exdirector de Odebrecht en México pone en entredicho estas declaraciones.

Si quieres echarle un ojo a detalle la info de Quinto Elemento Lab, AQUÍ te dejamos el enlace.