Cada vez se pone más raro este 2020. Este miércoles 5 de agosto en un mercado de Ajmán, en Emiratos Árabes Unidos, se registró un fuerte incendio provocando enormes columnas de humo que pueden verse a gran distancia.

Los equipos de Defensa Civil ya se encuentran en el lugar luchando para apagar las llamas y hasta el momento no hay reportes de heridos o muertos.

DEVELOPING: Massive fire breaks out at market in Ajman, United Arab Emirates; no word yet on cause or injuries

