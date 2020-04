¿Y la tarea? En CDMX van 109 detenidos por saqueos y robos, entre ellos 16 menores

Ni la emergencia sanitaria por el coronavirus logra detener la delincuencia en la capital: Este día la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que se ha detenido hasta a 109 personas desde que inicio el operativo en contra de saqueos y robos en establecimientos comerciales, entre ellos a 16 menores de edad.

Sí, desde que inició este operativo el 23 de marzo, la policía preventiva ha detenido a 16 menores de edad por su probable participación en hurtos, asaltos y saqueos.

Estas detenciones que se han registrado durante la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, se han dado en 12 de las 16 alcaldías que conforman la capital, principalmente en Iztapalapa.

Igualmente, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) dio a conocer que el primero de abril fueron vinculados a proceso 10 inculpados por saqueos en tiendas comerciales, departamentales y de conveniencia.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de la capital recalcó que seguirán trabajando en este operativo más de seis mil oficiales, un helicóptero Cóndor y dos mil vehículos de esta dependencia, los cuales día a día recorren las calles, en las inmediaciones de los negocios.

En el comunicado de la SSC se destaca que el operativo ha permitido que en tres días consecutivos no se registren saqueos y robos en la ciudad: “Estas acciones se han visto reflejadas no solo con las detenciones, también en la baja comisión de delitos en dichos negocios, pues tres días consecutivos no se registraron intentos de robos, asaltos y saqueos”.

#FGJCDMXinforma Durante el periodo del 23 de marzo y el 01 de abril, se han obtenido 30 vinculaciones a proceso por diferentes delitos, tras registrarse diversos robos a negocio por saqueos en tiendas comerciales y departamentales https://t.co/KYgvMhSCiM @Reforma @Milenio @adn40 — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) April 3, 2020

Esto hasta que el día de ayer policías detuvieron a 11 sospechosos de asalto, entre ellos nuevamente a cinco menores de edad, y a quienes se les aseguraron nueve motocicletas y mercancía robada.

Mientras tanto, en Tlalpan dos hombres fueron detenidos cuando intentaban escapar por la azotea de una tienda departamental. Operadores del C2 informaron que uno cayó y sufrió golpes en la cabeza por lo que fue trasladado a un hospital en calidad de detenido; y al otro lo detuvieron con una mochila que guardaba cajetillas de cigarros.