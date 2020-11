Encargada de Cultura en Tampico recibirá beca del FONCA… que es legal, dicen autoridades

Mmmta, de por sí los recursos para la Cultura no son abundantes y los pocos se van para las propias autoridades… digo, no pues qué bien que ser funcionaria no fue impedimento para apoyar a la titular de Cultura de Tampico con una beca del FONCA.

Pues, pese a que en la convocatoria de Creador Artístico del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) dice que está restringida la participación de “servidores públicos, de mando medio y superior adscritas a cualquier unidad administrativa, organismo administrativo desconcentrado, entidad, mandato, fideicomiso o contratos análogos de la Secretaría de Cultura”… la encargada de Cultura del Ayuntamiento de Cultura en Tampico, Sandra Edith Muñoz, salió beneficiada.

De acuerdo con Proceso, el nombre de la funcionaria salió a relucir en los resultados que la Secretaría de Cultura hizo públicos recientemente, lo cual, ateniéndonos al librito, representaría una violación a los estatutos de la convocatoria del FONCA.

“Este comité falló al pueblo de México al violar lo estipulado en la convocatoria (…) dejando pasar el proyecto de una funcionaria pública”, lamentó la redacción de “Cultura” del portal del semanario Proceso, en texto titulado “Irregularidades en entrega de premio FONCA”.

En respuesta, el vocero de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, señaló que sí, pero no… ¿¿¿¿???? Ahhhh, pues que sí es cierto que la convocatoria está restringida a funcionarios públicos, pero sólo en caso de nivel federal… y, como la susodicha es de nivel local, pues entonces no hay bronca en ser beneficiada por el FONCA.

“Sólo aplican a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y Sandra Edith Muñoz Cruz es secretaria de Cultura del Ayuntamiento de Tampico”, explicó el vocero de Cultura, agregando que la funcionaria fue seleccionada como beneficiaria de la beca del FONCA con estricto apego a los términos previstos en la convocatoria 2020, así como en la normatividad que crea y rige al SNCA.

En pocas palabras: la funcionaria está en su derecho y la designación de la beca del FONCA fue legal.