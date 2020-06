Enrique Alfaro anuncia la liberación de todos los detenidos en las protestas por Giovanni López

Luego de las diferentes denuncias sobre abuso policial y detenciones arbitrarias durante las manifestantes por el caso de Giovanni López, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que todos los detenidos —tanto el jueves como el viernes— quedaron en libertad.

Les confirmo que las y los jóvenes detenidos por la @FiscaliaJal, durante las manifestaciones del jueves y viernes, están en libertad. Hace unos minutos, la @FGR_Jal nos confirmó que, de igual manera, obtuvieron su libertad. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 6, 2020

A través de un video que compartió en sus distintas redes sociales, Enrique Alfaro ofreció disculpas por las agresiones que los manifestantes sufrieron a manos de la policía de Jalisco. “Fue un hecho que me avergüenza, me apena, me duele muchísímo”, expresó el gobernador. “A ellos, a sus familias y al pueblo de Jalisco, ofrezco esta disculpa sentida, sincera”.

Enrique Alfaro aclaró (porque no podía echarse toda la culpa tampoco, ¿verdad?) que pide las disculpas a pesar de que los policías ministeriales y municipales “tienen autonomía y no dependen de las órdenes del gobernador”. Es decir, él no les dijo que actuaran así pero de todos modos da la cara y se disculpa a su nombre.

En el video Alfaro sólo menciona que tomó la decisión de retirar los cargos contra los jóvenes detenidos el jueves, sin embargo, en el mensaje con que acompañó el video aclara que esto también aplicó para quienes fueron detenidos el viernes.

Este es un mensaje muy importante para Jalisco. Por favor, escúchalo completo y compártelo:

.

.

. En el video digo que van a quedar en libertad todas las personas detenidas del jueves. Pero también quedarán en libertad todas las personas detenidas, incluyendo las del viernes. pic.twitter.com/AWOjz7ZzLS — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 6, 2020

No hay denuncias por desaparecidos

Enrique Alfaro también habló sobre las denuncias en redes sociales de personas desaparecidas durante las protestas por Giovanni López. El gobernador de Jalisco subrayó que la Fiscalía del estado no cuenta con ninguna denuncia al respecto, pero dijo que él y su gobierno están revisando nombre por nombre para asegurarse de que todos estén a salvo.

Quiero informarles que estamos visitando domicilio por domicilio para cerciorarnos de que todos los jóvenes estén a salvo. Hasta este momento, todos los que hemos buscado están ya en sus casas. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 6, 2020

“La prioridad número 1 en este momento y en la que estamos concentrados todos, es el poder garantizar que no haya un sólo joven que esté desaparecido. Ha circulado información donde se establecen nombres de jóvenes que presuntamente no aparecen y estamos checando uno por uno…¡uno por uno! sus domicilios. Vamos a agotar esa lista, aunque tengo que decirlo, hasta ahora, en la Fiscalía del estado, no hay una sola denuncia formal por desaparición” expresó Alfaro.

Instrucciones para generar violencia en las protestas vienen “de otra parte” y tienen el objetivo de desestabilizar su gobierno

El gobernador de Jalisco volvió a mencionar en su mensaje que existen elementos para determinar que los actos de abuso policial durante las protestas por la muerte de Giovanni López pueden responder a instrucciones “surgidas de otra forma”, ya que su instrucción fue la de no usar la violencia y mantener una actitud pacífica, instrucción que obviamente fue desobedecida.

“Nuestro estado está siendo objeto de una embestida brutal para desestabilizar a su gobierno (…) ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio esa instrución? Evidentemente no fue el Fiscal del estado”, dijo. Enrique Alfaro mencionó que existe la posibilidad, incluso, de que por ahí esté involucrado el crimen organizado.

También reiteró que los policías implicados en el presunto homicidio de Giovanni López se encuentran detenidos, lo cual —dijo—, demuestra que su gobierno va enserio y llegará hasta las últimas consecuencias.

Fiscalía también se disculpó

La Fiscalía del estado de Jalisco siguió el ejemplo del gobernador Enrique Alfaro y también ofreció disculpas por los hechos registrados durante las protestas. En conferencia de prensa virtual, el Dr. Gerardo Solís Gómez, fiscal Estatal, explicó que algunos servidores públicos —haciendo referencia a los policías que cometieron abusos contra los manifestantes— actuaron “sin ningún tipo de orden por parte de sus mandos”.

🔴 Sigue #EnVivo rueda de prensa del Fiscal Estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez.https://t.co/qCf1Go2bjs — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 6, 2020

“Como fiscal del estado no puedo permitir que sucedan este tipo de hechos. Reitero la disculpa que pido a nombre de esta institución y a nombre personal”, expresó. El fiscal señaló también que hay grabaciones que corroboran que en ningún momento se dio instrucción a los policías a agredir a los manifestantes o realizar detenciones, únicamente debían contener las protestas.