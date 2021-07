La historia de cómo un hombre de CDMX grabó su propio asalto en TikTok

Para nadie es sorpresa el nivel de inseguridad que se vive en la Ciudad de México, pues a diario conocemos historias de robos, homicidios y más delitos que parecen ser más normales de lo que nos gustaría. Sin embargo, en los últimos días un video de TikTok se ha viralizado en internet gracias a que captó un asalto en vivo.

Seguramente en redes sociales han visto el clip donde un sujeto con casco de motociclista, junto con su cómplice, le roba la camioneta a un hombre que viajaba con su hijo y su perrito en la parte trasera del vehículo. Algo que quedó captado gracias a que el hombre estaba haciendo un ‘live’ en su cuenta de dicha red social.

Enrique se dirigió a dejar unos cubrebocas y se puso a hacer un ‘live’ en TikTok

El video en cuestión fue captado el pasado 8 de julio en la lateral de Avenida Toluca, en la alcaldía Álvaro Obregón. Enrique, el hombre que viajaba con su pequeño y su perrito, se dirigía a dicho lugar para entregar un cargamento de cubrebocas valuado en 20 mil pesos. Productos que comenzó a vender en la pandemia luego de varios contratiempos económicos.

Mientras Enrique esperaba a Julio, el hombre al que le iba a entregar los cubrebocas y quien es uno de sus conocidos de hace años, él se puso a realizar un ‘en vivo’ a través de TikTok, plataforma en la que cuenta con una cantidad considerable de seguidores y en donde estaba interactuando con amigos y conocidos en la app.

Fue gracias a eso que captó el asalto que sufrió a manos de dos sujetos

En una entrevista que tuvimos con Enrique él nos cuenta que en algún punto del live llegó el sujeto al que le iba a dar las mascarillas faciales: “Lo veo llegar, me bajo y dejo las llaves pegadas en el coche con el celular que sigue el ‘en vivo’ donde estaba platicando con todos los usuarios”, indica el hombre dejó a su hijo jugando con el perrito mientras sus seguidores lo veían.

Hasta ahí todo parecía normal, o al menos hasta que Enrique abrió la cajuela para sacar los cubrebocas de su camioneta. Y es que un sujeto con casco salió de la nada y le apuntó en el estómago con una pistola calibre 45 que se sacó del pantalón. “A ver cabrón, quiero las llaves de la RAM y tu celular, apúrale o te mueres”, le dijo el delincuente.

Enrique mantuvo la calma en todo momento y le dijo al asaltante que le daría la camioneta, pero que le dejara sacar a su hijo y a su perrito del vehículo. “Me dijo ‘el niño se queda y también el perro’. Me volteé y le dije ‘estás bien pendejo, eso no va a pasar'”.

De acuerdo con Enrique, él sin pensarlo le dio la espalda y entró al vehículo para sacar a su pequeño y su mascota. “Sin pensar él me pudo haber tirado un balazo, pero cuando tienes un hijo te vale gorro todo. Abrí la puerta de mi camioneta, que es cuando se ve en el video que entro, y ahí me sigue apuntando con el arma”.

#Video Asaltantes roban camioneta mientras el conductor realizaba un live. El asalto quedó grabado y el video fue difundido en redes sociales. En el vehículo viajaba un padre con su hijo menor; los hechos ocurrieron el pasado jueves en la alcaldía Álvaro Obregón. Video: Especial pic.twitter.com/gMI8YA3vR8 — El Universal (@El_Universal_Mx) July 10, 2021

Uno de ellos le apuntó con un arma mientras el otro robó la camioneta

El hombre indica que es en ese momento cuando se ve cómo el cómplice del asaltante, quien sale en el video de TikTok, se sube a la camioneta. Ambos asaltantes se dan a la fuga –uno a bordo de la camioneta y otro en una moto– y lo hacen sin darse cuenta de que están siendo vistos por miles de personas que siguen de cerca el ‘en vivo’ de Enrique.

“(El delincuente) agarra la lateral de Periférico rumbo al norte, se va y me cruzo la calle. En ese momento veo llegar a mi camioneta de regreso bastante rápido, casi a 80 km, me avienta la camioneta como si me quisiera atropellar y todavía me pinta dedo”, relata Enrique, quien contó con el apoyo de Julio, quien fue a pedir ayuda a la policía.

Enrique comprobó lo cansado que es levantar una denuncia y el trato de las autoridades

Aunque los policías en dicha alcaldía le dijeron que iban a encontrar su camioneta con todas sus pertenencias de valor, e incluso le pidieron no levantar la denuncia correspondiente bajo el argumento de que eso “les afecta”, Enrique se fue a casa y después de contactar a su seguro, se fue a la delegación.

“En la delegación me dijeron que se iban a tardar 25 horas en atenderme, pues es de 45 minutos por persona y había 25 personas en la fila”, detalla. Después de eso fue a casa, tomó un viejo celular que tenía y se acordó del live de TikTok, el cual descargó para viralizarlo en redes sociales y sí se pueda conocer la identidad de los delincuentes.

Enrique subió el video a internet y habló con su abogado, un amigo cercano que le pidió levantar la denuncia correspondiente. P0r esa razón el hombre se dirigió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en compañía de sus defensores legales, donde sin querer comprobó lo difícil que es acceder a la justicia cuando no cuentas con los elementos necesarios.

“Ahí me atendieron muy bien. En la delegación no me atendieron mal, pero fue un clásico servicio burocrático de ‘pásale y apúntate’. Le dije eso a la MP, de ‘oye, si uno no tiene abogados ni amistades que te ayuden, esto está de la fregada. Pobre gente cuánto tiempo se tarda en levantar una denuncia”, relata Enrique.

Ahora sólo queda esperar a que los asaltantes sean identificados y paguen por el crimen

El hombre ya recibió el apoyo por parte de las autoridades capitalinas, aunque critica el trabajo de la policía que se supone está vigilando varios puntos de la CDMX. “Lo que me choca es que en el video vienen platicando los dos rateros y el que viene manejando le dice que la patrulla está adelante de él”, enfatiza el hombre sobre lo ocurrido.

“¿Cómo es posible que a la patrulla no se le haga extraño que un cabrón con un caso venga trepado en una camioneta? ¿Cuándo manejas tu coche con caso? Es indicio de sospecha, no es normal”, afirma Enrique, quien tiene esperanza de que agarren al ladrón gracias a que el video que subió en TikTok se hizo viral, y que cuenta con otras pruebas para conocer su paradero.