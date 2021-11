¿Nada más? Entregan ‘apoyo’ de 10 mil pesos a damnificados por las inundaciones en Tula

Verdaderamente históricas resultaron las inundaciones que se vivieron hace casi dos meses en Hidalgo. Neta resultaba impactante el nivel alcanzado por el agua y la manera en que cientos de familias perdieron sus cosas, sus negocios y hasta sus casas, especialmente en Tula.

Damnificados aseguran que recibieron sólo 10 mil pesos como apoyo

Si consideramos eso último entenderemos la indignación que viven los damnificados por aquellas inundaciones ante el poco apoyo que, dicen, están recibiendo de parte del gobierno local y federal. Vecinos de Tula aseguran que únicamente les están dando la cantidad de 10 mil pesos luego de perderlo prácticamente todo tras las tremendas inundaciones.

De acuerdo con información de Proceso, el gobierno Federal comenzó con la entrega de apoyos para los damnificados por las inundaciones en Tula este 5 de noviembre. La entrega de este apoyo se dio en el Auditorio Municipal José María de los Reyes.

Fue ahí donde diferentes vecinos se quejaron por el monto de la ayuda, pue argumentan que ese dinero no alcanza para comprar electrodomésticos, muebles y mucho menos las reparaciones de sus negocios y hogares.

“Nos dan ahorita diez mil pesos, pues ni para un refrigerador. No tenemos sillones, no tenemos nada, así, literal. El piso es de una casa deshabitada. Empezamos a pintar con lo que nos donaron y la pintura se está botando, porque aún no sale la humedad de las casas”, dijo una mujer de la colonia San Marcos al mencionado medio.

Las inundaciones en Tula dejaron pérdidas totales, por lo que ese monto no alcanza

Esa misma mujer contó que les habían adelantado que el monto del apoyo llegaría a los 35 mil pesos, tal como recibieron habitantes de Veracruz que sufrieron por el paso del huracán Grace. Pero no, cada orden de pago entregada este viernes era sólo de 10 mil pesos.

“Para la reconstrucción no hemos recibido nada. El presidente municipal dice que no hay recursos porque ya están etiquetadas las obras. No nos inundamos un día, nos inundamos cinco días. Ya no teníamos nada en la casa, porque todo se echó a perder. Es frustrante. Envían esta limosna, porque es una limosna. No tienen idea de la devastación que estamos viviendo”, aseguró la mujer.

AMLO tiene programada una visita a Tula este fin de semana, precisamente para revisar el tema de las inundaciones de hace dos meses y cómo va el trabajo de reconstrucción y apoyo a los damnificados. Ya veremos qué dice respecto a la cantidad entregada.