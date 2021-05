Entre la muerte y el miedo: Más de un año de lucha del personal de salud contra el COVID

El 27 de febrero del 2020, por la noche, las autoridades de Salud de nuestro país nos informaban sobre el primer paciente sospechoso de COVID-19 en la Ciudad de Mexico, mismo que se confirmó un día después. Desde ese momento y hasta la fecha se estiman más de dos millones de contagios y casi 221 mil lamentables defunciones.

Hace más de un año que el personal de salud en la primera línea de combate contra el COVID ha estado rifándose, haciendo sacrificios e incluso perdiendo la vida para darle batalla a este virus, que nos vino a cambiar la realidad a todos.

Sopitas.com platicó con Samara Cruz Valdés, médico general que trabaja en el área de urgencias y en el área COVID desde que la pandemia comenzó en el Hospital General de Texcoco “Guadalupe Victoria Bicentenario”.

“Esto es algo que jamás había vivido”

La doctora Cruz nos explica que en todo el tiempo que lleva ejerciendo su profesión nunca antes le había tocado una situación así. Y esto no solo aplica en su caso, en todo el mundo miles de médicos, enfermeras, camilleros y demás personal de salud se enfrentaron a una situación muy difícil que nunca habían vivido.

Para empezar el tratamiento. Cuando los pacientes COVID comenzaron a llegar a los hospitales (de todo el mundo) había muy pocas referencias de cómo debían tratarlos, qué medicamentos debían administrar, qué daños provocaba el virus en el sistema e incluso qué procedimientos eran los más adecuados.

A principios de la pandemia ya había algunas guías descritas de países de Europa o China, por ejemplo, que ya habían tenido más experiencia con la enfermedad. Se tomaban algunas cosas de eso y tratamientos aplicados para enfermedades similares, pero básicamente todo era a base de prueba y error. Nadie sabía mucho del virus y de su comportamiento.

“Al principio todo paciente que llegara de COVID, que veíamos que ya tenía mucha dificultad respiratoria, lo primero que hacíamos era intentar intubarlo. Había pacientes que pues los podíamos mantener intubados pero eran pacientes que ya llegaban muy graves y que a veces así como lo intubabas, así se iba el paciente, fallecía inmediatamente. Entonces en realidad, la mayoría de los pacientes al principio se iban, fallecían. Eso fue muy frustrante para todos, yo creo que todos tuvimos en cierta manera un periodo de ansiedad, de disgusto incluso con lo que estabamos haciendo porque fue sumamente difícil enfrentarse a tanta muerte“, nos explica.

La doctora señala que ya ahora se usan medicamentos que son esteroides y anticoagulantes, que son la base del tratamiento. A partir de ahí se administran medicamentos dependiendo de las afectaciones que el paciente tenga.

“También teníamos una idea errónea de que el COVID era puramente pulmonar y conforme fueron pasando los meses vimos que había pulmonar, abdominal y que afectaba el hígado, y que afectaba tu riñón y cuando empezabas a tener ya falla orgánica múltiple, bueno esto ya era prácticamente imparable y el paciente iba a fallecer. Incluso se han descrito problemas neuronales, psicológicos, de comportamiento para los pacientes, ya como secuelas y son cosas que nosotros no sabíamos al inicio“.

Otra de las cosas que ha cambiado es el equipo que utiliza el personal para entrar al área COVID. La doctora Cruz nos explica que cuando el Hospital de Texcoco se reconvirtió, destinando la mitad para COVID y la otra mitad para los demás padecimientos, el personal que entraba al área de coronavirus lo hacía con trajes de cuerpo completo tyvek muy grueso, además de botas, gogles, careta, cubrebocas, guantes y demás.

Pasar un turno completo de 6, 8 o más horas con todo eso encima era el infierno.

“Nunca me había tocado entrar de esa manera, ponerte un traje, morir de calor, ibas sudando, de verdad dejabas el charco de sudor de la temperatura que se generaba por debajo del equipo. Todo se te empañaba y era más complicado escribir o intubar a un paciente, son cosas a la que nos tuvimos que ir acostumbrando con el tiempo. Pero salías de ahí deshidratado, con dolor de cabeza…“, nos cuenta.

Explica que ahora ya se acostumbraron al equipo e incluso ya no es necesario ingresar con todo eso.

El COVID se ha llevado a muchos compañeros

De acuerdo con el informe la Secretaría de Salud, hasta el 10 de mayo en México se han infectado 326 mil 407 integrantes del personal de salud y lamentablemente se han confirmado 3 mil 885 defunciones, la mayoría en el Estado de México y la Ciudad de México.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la doctora Samara Cruz nos cuenta que en el hospital donde trabaja se han infectado y han muerto varios compañeros. Algunas veces hasta les tocaba tener a médicos como pacientes, muy graves, en el área COVID.

“Para empezar si perdimos gente muy querida, eso todavía duele, era gente que apreciábamos mucho, gente que no habíamos visto en un tiempo considerable y pensar en la última vez que viste a algunas personas, que no pensabas que fuera a pasar esto. Realmente de esa parte no te recuperas, esa parte todavía es difícil“, explica.

La carga de trabajo, presenciar tantas muertes en tan poco tiempo, el miedo de contagiar a sus familias, de contagiarse ellos mismos y demás fueron factores que provocaron cuadros de depresión y ansiedad en la mayor parte del personal de salud de todo el mundo.

“Aprende mucho uno de uno mismo, yo me sentía que podía estar bajo presión y que no me afectaba y entré en un periodo de ansiedad, a mi me dio ansiedad y tenía ganas de dejar esto, decía ‘o sea no se puede morir tanta gente y qué onda que vamos a hacer’. Eso además del miedo que tienes de llegar a casa e infectar a mi familia, el que estás allá y no puedes hacer nada, la verdad es que yo nunca había sentido y se siente muy feo“, nos cuenta.

Nos explica que había veces que en un turno llegaba a entregar entre 5 y 6 muertos, cuando nunca había pasado eso por muy fea que estuviera la situación. Muchas veces los pacientes llegaban demasiado graves al hospital y ya no había mucho qué hacer, muchas veces las familias culparon a los médicos por “matarlos”, muchas veces se iban pacientes jóvenes que tenían un cuadro de salud bueno.

Esto aún no se termina

A pesar de que poco los casos de COVID han bajado y las autoridades explican que México podría alcanzar la inmunidad de rebaño a finales de año, la doctora Cruz señala que aún estamos lejos de controlar este virus, que no va a desaparecer por completo y que eventualmente será endémico, aunque esperemos que en un futuro no muy lejano se logre desarrollar un medicamento específico para tratar al COVID-19.

Es por eso que hace un llamado a la población a seguirse cuidando y a no bajar las medidas ante el coronavirus.

La médico estuvo contagiada de COVID-10 y narra que lo más complicado, además del miedo de contagiar a su familia, es la recuperación: sentir que te falta el aire, cansarte demasiado rápido y de no tratarse correctamente, tener secuelas a largo que plazo que podrían ser muy peligrosas.