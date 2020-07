Si el río suena… ¿EPN está bajo custodia policial en España?

Enrique Peña Nieto ya es tendencia en redes a raíz de una entrevista entre el periodista Julio Astillero y el académico Edgardo Buscaglia. ¿Y eso? De acuerdo con las fuentes españolas del académico, EPN está custodiado por policías españoles —aunque esté más o menos en calidad de turista.

Edgardo Buscaglia explicó que EPN anda en Madrid y que durante su estancia ha sido custodiado por la policía española a petición de las autoridades mexicanas.

¿Qué dependencia o autoridad ordenó que el priista fuera custodiado? No hay información detallada acerca de este rollo, pero esto fue lo que dijo el académico:

“En Madrid, por ejemplo, donde la policía española ha estado cooperando muy bien con las autoridades mexicanas, en donde tienen al expresidente Peña Nieto a pedido de las autoridades mexicanas custodiado por policías españoles… ¿sabían ustedes eso? A mi me llama la atención que un señor como Peña Nieto esté custodiado por autoridades a pedido de autoridades mexicanas, en Madrid. Yo no creo que esté en riesgo de… es un turista más”.

Este comentario fue retomado por medios como La Octava y La Jornada hasta llegar a la conferencia mañanera de AMLO.

¿Qué dijo AMLO?

Y sí: el comentario del académico desató rumores sobre una posible aprehensión en contra de EPN —por aquello de que en estos momentos la FGR (Fiscalía General de la República) investiga el caso Lozoya Agronitrogenados y Odebrecht.

Para no errar, una reportera cuestionó a AMLO en la conferencia mañanera de este 31 de julio sobre qué pasión, ¿qué pasa en torno a Enrique Peña Nieto?, ¿hay custodia?, ¿qué clase de custodia?

¿El expresidente Enrique Peña Nieto (@EPN) está bajo custodia policial en España? ¿Tiene alguna orden de aprehensión? Esto respondió @lopezobrador_ al ser cuestionado sobre el tema. pic.twitter.com/dkrB8EqTlB — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 31, 2020

“No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la Fiscalía haya hecho una solicitud en ese sentido, la Fiscalía podría informar, yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al expresidente Peña”, dijo el mandatario.

De paso, el carnal Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, secundó esta postura.

“No tenemos información de que sea veraz ese dato”, concluyó.

Y hasta ahí quedó la información del gobierno Federal mientras continúa en marcha el proceso contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por la compra-venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados —por la que Petróleos Mexicanos pagó 273 millones de dólares aunque la planta llevara 18 años sin funcionar.

Odebrecht es otro caso que enfrenta Lozoya. Esta vez por la red de moches que se tejió para que el gobierno de EPN, entre otras cosas, comprara el favor de legisladores del PAN para que avanzara la Reforma Energética —según la versión del exfuncionario.

En este caso, Lozoya ha señalado que tanto EPN como Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores y Hacienda, estaban enterados de los sobornos.

Por cierto, si les interesa ver la conversación completa entre Julio Astillero y el doctor Buscaglia, aquí dejamos el video publicado en YouTube sobre el caso de Emilio Lozoya y sus audiencias ante la FGR.