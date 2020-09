Ernesto Herrera: Conoce al primer mexicano en recibir la vacuna contra el COVID-19

Ernesto Herrera es oficialmente el primer mexicano en recibir una vacuna contra el COVID-19. No, él no la recibió en el país, a pesar de que nació en la Ciudad de México; en realidad fue participante de un ensayo clínico en Madrid, España.

¿Cómo logró que le colocaran esta vacuna contra el coronavirus?

Como ya dijimos, Herrera logró ser el primer mexicano en recibir una vacuna contra el SARS-CoV-2, participando en los ensayos clínicos de un tratamiento experimental que desarrolla la compañía farmacéutica estadounidense, Johnson & Johnson.

Me he ofrecido voluntario para los ensayos de la vacuna de la Covid, pero no vi a nadie de la banderita ahí, tampoco vi a los de la banderita con la franja morada. Ni un solo político es voluntario. Menos defender tonterías y haced algo de verdad por la gente. — Ernesto Herrera AEC (@ernestoherrera2) September 5, 2020 Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Sí, de acuerdo con información de TeleMadrid, él fue uno de los primeros voluntarios que, el martes pasado, se presentó en el Hospital de La Princesa, para recibir el fármaco del laboratorio Janssen, parte del la empresa de Estados Unidos.

Al respecto, señaló al medio español: “Soy voluntario porque he visto morir a gente por COVID y quiero dar ejemplo de solidaridad a mis hijos”.

¿Quién es Ernesto Herrera?

Este primer mexicano en recibir la vacuna, tiene 51 años y es director de fotografía, y lo que más lo impulsó a presentarse en las pruebas fue su familia: “Tengo muchas motivaciones, por mis hijos y mi familia, y por responsabilidad: mi mujer estuvo muy enferma y se recuperó por fortuna, probablemente porque alguien se prestó a ensayos para que pueda avanzar la medicina”.

Además, comentó que no tuvo ningún miedo de ser voluntario a este tratamiento, y que no le importó que no le pagaran alguna cantidad de dinero por participar, pues lo que realmente a él le importaba, era dejarle una lección a sus hijos, “que no todo se hace por un interés económico”.

Hoy me han puesto la primera dosis de la vacuna en ensayo contra la Covid. Esperemos que todo vaya bien y pronto se puedan vacunar los ciudadanos sin ningún riesgo. Reitero: ahí no estaban los de las banderitas constitucionalistas ni republicanas. pic.twitter.com/ESIuzGx1j8 — Ernesto Herrera AEC (@ernestoherrera2) September 16, 2020

No sólo eso, cree que esta medicina es necesaria para salvar vidas, pero también para salvar a mucha gente de la ruina, pues así ya no se cerrarán más empresas.

Al final de la entrevista con TeleMadrid, señaló que realizará un videodiario con los síntomas que vaya presentando después de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.