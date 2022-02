El espacio aéreo de Ucrania está completamente cerrado a vuelos civiles

Las tensiones en el conflicto entre Ucrania y Rusia ya alcanzaron niveles extremos. Tal como lo dijo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cualquier estallido o movimiento podría provocar el inicio de una guerra bastante grave.

Hace unas cuantas horas el monitor de riesgo en la zona de conflicto, Safe Airspace, lanzó un aviso a las aerolíneas para que dejen de volar sobre gran parte de Ucrania por el riesgo extremo de un derribo involuntario un ataque cibernética contra el control de tráfico aéreo.

Esto aplica para todos los vuelos civiles y los que iban en camino a Kiev fueron desviados.

UKRAINE: Multiple civilian aircraft have diverted away from Kyiv in the last few minutes, with Ukrainian airspace now almost completely empty. pic.twitter.com/oLjGJGDQlp

— Conflict News (@Conflicts) February 24, 2022