Vaya palabras alentadoras las que ha dado un especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos. Anthoy Fauci, asesor de Donald Trump en lo relativo a la batalla que libra el país de las barras y las estrellas contra el coronavirus, estableció que la pandemia podría alcanzar una terrible cifra de muertes en su nación: entre 100 y 200 mil fallecidos.

Dr. Anthony Fauci says U.S. will have “millions of cases” of COVID-19 and more than 100,000 deaths. Fauci, the head of the National Institute of Allergy and Infectious Disease, is the U.S. government’s foremost infectious disease expert. https://t.co/CmG70Di9yx

— The Associated Press (@AP) March 29, 2020