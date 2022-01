Está viendo la tempestad… y Lorenzo Córdova se fotografía en plenaria del PAN

El Instituto Nacional Electoral (INE) está viviendo uno de los momentos más críticos en su joven vida institucional. Entre recortes macizos al presupuesto y la amenaza presidencial de desaparecerlo, sobra decir que están en medio de una tempestad política.

Y siguiendo la frase de abuelita… la cara más famosa de la institución electoral estaba viendo la tormenta y decidió no hincarse.

Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE, apareció en la a reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN provocando tremenda polémica en las grillas partidistas de México.

“Agradezco la invitación a la plenaria del grupo parlamentario”, escribió Lorenzo Córdova en su cuenta de Twitter al compartir algunas imágenes del evento. “Como suele ocurrir, el INE dialoga con las fuerzas políticas al arranque de los trabajos legislativos”.

Un día después de la foto discutida, Lencho también asistió a la plenaria del PRD y en medio de la polémica, otros miembros del INE compartieron fotos de Córdova comiendo con Mario Delgado, presidente de Morena.

Las reacciones en Palacio Nacional

Como se imaginarán, la foto de Lorenzo Córdova provocó senda alegría en Palacio Nacional.

“El presidente del INE encabezando el congreso del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas. Pero no, no se dan cuenta o no les importa”, comentó AMLO en su conferencia matutina. “Lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior. Por lo general son racistas, clasistas”.

Si quisieran que les hagamos resumen… pues se dejó ir como hilo de media en linduras contra el INE, su consejero presidente y por supuesto, recordó que tiene una reforma para desaparecerlo.

Con el agua bien jalada para el molino presidencial, ¿se equivocó Lorenzo Córdova al reunirse con el PAN?

“Qué normal sería que el presidente del INE asistiera a una plenaria de cualquier grupo parlamentario”, escribió el polítólogo José Ignacio lanzadora (@jicito) en su cuenta de Twitter. “Pero si el Ejecutivo está tratando de destruir el instituto y sus oficialistas lo traen en marcaje personal para pegar de alaridos por cualquier cosa, pues sí es un error zonzo”.