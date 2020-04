Estos son los estados que han cerrado sus playas ante emergencia por coronavirus

Ante la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus COVID-19 y con el objetivo de que todos nos quedemos en casa, los gobiernos de algunos estados de nuestro país determinaron cerrar las playas al público en tanto dure la contingencia.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que todas las playas en el país deberían ser cerradas para ser congruentes con las medidas de evitar concentraciones de más de 50 personas.

Por medio de su cuenta de Twitter, el gobernador de Guerrero, Hector Astudillo, informó que ante la emergencia sanitaria todas las playas de Guerrero permanecerán cerradas.

Explicó que debido a que gran parte del turismo nacional que reciben llega de Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Michoacán y Puebla, solicitará a los gobernadores que informen sobre esta nueva medida.

Además se han cancelado vuelos y cruceros, cerrado hoteles y centros de convivencia, lo que incluye no concurrir a espacios públicos, como lo son las ayas de los distintos destinos turísticos de Guerrero. La medida entra en vigor este jueves 2 de abril a las 20:00 horas y hasta el 30 de abril.

El gobernador Carlos Mendoza Davis informó que los hoteles en todo el país deberán cerrar temporalmente por disposición de la Secretaría de Salud, por lo que también en Baja California Sur se tomó la decisión de cerrar las playas al público.

Por medio de su cuenta de Twitter explicó que abril no es para visitar el estado pero que, pasada la crisis, recibirán a los turistas con calidez y hospitalidad.

Abril NO es para visitar BCS.

De igual forma se cerraron los puertos a las embarcaciones de turismo náutico, recreo, deportivas y de uso particular, tanto nacionales como extranjeras.

El mandatario explicó que en los hoteles habrá una tolerancia hasta el domingo 5 de abril para que se retiren los huéspedes, para el 6 de abril deberán estar cerrados.

Por medio de un video publicado en redes sociales, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, informó que tras reunirse con los alcaldes y en común acuerdo, todas las playas del estado permanecerán cerradas, así como todos los centros recreativos para evitar concentraciones masivas de personas.

El funcionario hizo un llamado para que las personas eviten salir de casa y aseguró que los sinaloenses van a comprender la situación y las medidas temporales ante la emergencia por el coronavirus.

Por medio de una transmisión en vivo, Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, en Quintana Roo anunció que a partir de la noche de ayer, miércoles 1 de abril, todas las playas del municipio, incluyendo Cancún, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Esta medida aplicará para todas las personas y no habrá ninguna excepción.

Además se estarán realizando muestras de temperatura y cuestionarios de manera aleatoria en todo el municipio. Hizo un llamado para que los ciudadanos se queden en casa porque las medidas se aplicarán “de manera estricta”.

El gobernador Enrique Alfaro anunció que ya se cancelaron los servicios turísticos de Jalisco, con todo y el acceso a las playas. Esta decisión se tomó después de una reunión con los alcaldes de todos los municipios turísticos de Jalisco.

No son vacaciones, esta es una emergencia sanitaria nacional. A partir de ya, se cancelan los servicios turísticos de Jalisco, con todo y playas. Queremos que cuando esto termine, no faltes tú y no nos falte nadie más. #QuédateEnCasa, escucha este mensaje y compártelo: pic.twitter.com/KoNMwM76au

