Van por la tercera: Estados Unidos aprueba dosis de refuerzo contra COVID para personas vulnerables

En medio de las protestas contra el certificado COVID-19 en la ciudad de Nueva York y la tercera ola, Estados Unidos decidió dar luz verde a la aplicación de una dosis de refuerzo, pero para personas vulnerables —inmunideprimidas o con un sistema inmune debilitado.

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) aprobó la aplicación de una tercera dosis para las vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna —esta última pronto llegará a México para seguir con las jornadas de vacunación.

Sin embargo, no será para toda la población. Lo que explicó la FDA es que, en medio de la tercera ola de COVID-19 y los riesgos que implica, es mejor reforzar la protección entre personas que tienen un sistema inmunitario no tan resistente.

¿Qué hay del resto de la población? La doctora de la FDA Janet Woodcock dijo que, por lo pronto, no hace falta aplicar una tercera dosis, sobre todo porque estamos hablando de personas que no tienen problemas de inmunodepresión y si tienen el esquema completo de vacunación —dos dosis o una en el caso de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, por ejemplo, ya están cubiertas.

“La acción de hoy permite a los médicos aumentar la inmunidad en ciertas personas inmunodeprimidas que necesitan protección adicional contra el COVID-19.

Como dijimos, otras personas que están completamente vacunadas están adecuadamente protegidas y no necesitan una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 en este momento”.

Además, esta conclusión se basa en la revisión de reportes sobre este grupo de la población, las personas con inmunodepresión o aquellas que se han sometido a un trasplante de órganos y el curso de la pandemia de COVID-19.

Y siguiendo en la misma línea (los grupos de personas con inmunodepresión) la aplicación de la tercera dosis funcionará de esta manera:

Para personas mayores de 12 años en el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech y para mayores de 18 años vacunadas con Moderna —el único requisito es comprobar que hayan sido diagnosticadas con problemas de inmunodepresión o que hayan sido sometidas a un transplante de órgano sólido.

De esta manera, Estados Unidos medio se une a la lista de países que han aprobado la aplicación de una tercera dosis de refuerzo contra COVID-19.

En América, Chile dio el primer paso para aplicar esta tercera dosis entre personas mayores de 55 años que recibieron dos dosis de Sinovac.

Y en Israel dieron luz verde para la vacunación de adultos mayores de 60 años —poquito antes de que la OMS (Organización Mundial de la Salud) pidiera a los países que aguantaran las dosis de refuerzo y mejor ayudaran a los países pobres.

En el caso de Estados Unidos, el gabacho contestó que puede hacer las dos cosas: enviar dosis a países en desarrollo y reforzar la vacunación.

Today, FDA amended the emergency use authorizations (EUAs) for both the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and the Moderna COVID-19 Vaccine to allow for the use of an additional dose in certain immunocompromised individuals. https://t.co/MYoTvX82lM pic.twitter.com/cqwF5j8pYp

— U.S. FDA (@US_FDA) August 13, 2021