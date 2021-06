Ya no está Trump así que… Estados Unidos canceló el programa ‘Permanece en México’

Desde hace un par de años —desde distintas trincheras—, Estados Unidos intentó bloquear el programa creado en el gobierno de Donald Trump ‘Permanece en México’, que consistía en que los y las migrantes debían esperar en nuestro país mientras el gabacho daba luz verde a las solicitudes de asilo. Y apenas ayer (1º de junio), el secretario de Seguridad Nacional anunció la conclusión definitiva de este programa.

Fue mediante un memorando que Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, avisó de la cancelación de ‘Permanece en México’ —entre otras cosas porque los riesgos y costos eran mayores a los beneficios que se podían obtener de este programa impuesto por el magnate Donald Trump y que funcionaba como un filtro para demorar o inhibir la llegada de migrantes a Estados Unidos.

Immigrants are essential to our communities and our country. As #ImmigrantHeritageMonth begins, I honor my own family’s immigrant story and the stories of all who have enriched this great Nation. #CelebrateImmigrants pic.twitter.com/lGPQVBjzLZ

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) June 1, 2021