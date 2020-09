Administración Trump cataloga a NY, Portland y Seattle como ‘ciudades anarquistas’

Este lunes 21 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos clasificó a las ciudades de Nueva York, Portland y Seattle como “jurisdicciones que permiten la violencia, la anarquía y la destrucción de la propiedad”. Afirman que estas ciudades se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar las actividades delictivas.

En este sentido, el fiscal General William P. Barr, afirmó que no se puede permitir que el dinero d los impuestos federales se desperdicie cuando la seguridad de la ciudadanía está en juego.

Department of Justice Identifies New York City, Portland and Seattle as Jurisdictions Permitting Violence and Destruction of Property https://t.co/CvqKwNIQTw

— Justice Department (@TheJusticeDept) September 21, 2020