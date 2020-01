Por medio de su cuenta de Twitter, el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Irak.

La indicación es abandonar el país de inmediato debido a los ataques de las milicias respaldadas por Irán que se han registrado en el complejo de la embajada de Estados Unidos.

Además recomendó no acercase a la embajada.

#Iraq: Due to heightened tensions in Iraq and the region, we urge U.S. citizens to depart Iraq immediately. Due to Iranian-backed militia attacks at the U.S. Embassy compound, all consular operations are suspended. U.S. citizens should not approach the Embassy. pic.twitter.com/rdRce3Qr4a

— Travel – State Dept (@TravelGov) January 3, 2020