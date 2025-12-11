Lo que necesitas saber: Estados Unidos no ha dicho qué pasará con el petróleo... aunque todo parece indicar que se lo quedarán. Tampoco ha informado sobre la tripulación del buque.

Bajo la justificación de su lucha contra el narcoterrorismo, el gobierno de Donald Trump realizó la “incautación” de un buque petrolero en las costas de Venezuela. Incautación entre comillas, ya que muchos opinan que fue un evidente robo… “acto de piratería”, lo califican en el gobierno de Nicolás Maduro.

Incautación de buque petrolero de Venezuela / Captura de pantalla

El petróleo en el buque transportaba petróleo “sancionado”

La incautación del buque petrolero fue presumida por el propio Donald Trump. “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande… el más grande que se haya incautado jamás”, dijo en conferencia de prensa el presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, la incautación del buque petrolero fue ejecutada por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, así como la Guardia Costera de su país. El buque transportaba petróleo sancionado desde Venezuela e Irán…

Incautación de buque petrolero de Venezuela / Captura de pantalla

Las imágenes de la incautación fueron compartidas por la propia Bundi. En el video, se puede ver cómo militares descienden de un helicóptero sobre el buque, para inmediatamente dispersarse por éste y tomar el control.

Al parecer, fue una operación “límpia”, es decir, no hubo heridos… ni siquiera hubo disparos. Hasta el momento se desconoce el número de detenidos… porque, ¿los hubo, no?

Ni modo que hayan eliminado a la tripulación, como hace poco se dio a conocer que se hizo con sobrevivientes de una lancha “narcoterrorista.

¿Y por qué fue incautado el buque petrolero?

Algunos pensarán que por sus puros hue&/($ y para ching$%&/() el petróleo… pero no. De acuerdo con Pam Bondi, la incautación del buque se realizó por ser parte de una red ilícita de transporte de petróleo, la cual apoya a organizaciones extranjeras terroristas.

“Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura y continúa nuestra investigación con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado”, advirtió Bondi… es decir, habrá más operaciones así.

Incautación de buque petrolero de Venezuela / Captura de pantalla

Venezuela acudirá a instancias internacionales para denunciar “robo descarado”

Pues eso dirán en Estados Unidos, porque en Venezuela opinan algo diferente. En comunicado citado por medios internacionales, el gobierno de Nicolás Maduro califica lo hecho como un evidente robo… bueno, no con esas palabras… peores:

“Un robo descarado y un acto de piratería internacional” que forma parte de una campaña de Estados Unidos para el despojo de riquezas energéticas de Venezuela. De acuerdo con el comunicado, el gobierno de Maduro irá ante instancias internacionales para denunciar el “crimen internacional”… ¿le harán caso? Ya veremos.