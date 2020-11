Mordiendo uñas: Así amanecen las primeras planas de Estados Unidos con las elecciones en la línea

Después de una noche de locos en las elecciones de Estados Unidos, en la que (otra vez) el candidato republicano, Donald Trump, desafió a las encuestas previas, las primeras planas de los periódicos en el norte del río Bravo destacan lo apretada que estuvo la carrera contra Joe Biden.

Al momento de escribir esto, todavía no se define a un ganador (acá puedes seguir los resultados) y para como va la cosa, la información seguirá cayendo a cuenta gotas.

Esta mañana de miércoles, 4 de noviembre, algunos periódicos se fueron por la broma, otros destacaron la cantidad récord de participación electoral en la historia de Estados Unidos y por supuesto, también hay primeras planas que mencionan las palabras de cada uno de los candidatos.

Durante la madrugada, tanto Trump como Biden enviaron un mensaje balanceado: victorioso, pero con cautela, esperando los resultados de los estados más peleados.

Eso sí, fiel a su estilo, el actual presidente, que busca quedarse cuatro años más en la Casa Blanca, hizo varios comentarios que desestimaban la legitimidad del proceso electoral. Mientras tanto, Joe Biden, que se reencontró con el carisma perdido hace siete décadas, se mostró alegre a pesar de llevarse varios descalabros inesperados.

Pero bueno, estábamos acá para ver las primeras planas, ¿no? Esto dicen algunos medios de Estados Unidos sobre sus apretadas elecciones.

New York Times

El New York Times menciona en su primera plana: “Turnout soars, along with suspense, as nation in tumult delivers veredict”.

Los neoyorquinos destacan la participación ciudadana, los nervios tensos y la aparición de algunas protestas en las principales ciudades de Estados Unidos mientras esperan el veredicto de las autoridades.

USA Today

El diario con sede en Virginia y uno de los de mayor tiraje en nuestro vecino del norte se fue por la básica: el futuro de Estados Unidos pende de un hilo que todavía nadie encuentra donde termina.

“A tense nation wonders what’s next”, señala la primera plana del USA Today.

The Washington Post

Uno de los diarios con más tendencia demócrata (el partido, no la ideología) en Estados Unidos, destaca en su primera plana la división provocada por unas elecciones tan parejas.

“Tight race, high turnout, reflects partisan split over crises”, comenta el Washington Post en su nota de ocho.

Chicago Tribune

En Illinois se fueron por una imagen chida. “The Nation Waits”, señala el Chicago Tribune con una foto de la Casa Blanca.

El diario señala que tanto Trump como Biden amanecieron este 4 de noviembre con la esperanza de llevarse la victoria en alguno de los estados más peleados de la carrera electoral.

New York Post

Uno de los diarios que impulsó la campaña de Donald Trump se fue por el meme o la foto relacionada a la tensión de la elecciones en este 2020.

“Nailbiter”, señala el New York Post en su primera plana. “Donald Trump defies polls, election on razor’s edge”.

Los Angeles Times

En la costa este de Estados Unidos, la discusión es similar. Aunque California se inclinó, como se esperaba, por Joe Biden, el Los Angeles Times señala que todavía siguen contando.

“Race hangs on several key states”, comenta el diario angelino.