Estados Unidos ofrece 10 mdd por quien intente interferir en las elecciones

Este miércoles 5 de agosto en conferencia de prensa, en secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que su país ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita identificar o ubicar a cualquier persona que interfiera en las elecciones al participar en actividades cibernéticas criminales.

Específicamente cuando esa persona esté bajo la dirección o control de un gobierno extranjero.

BREAKING: State Dept. offers $10M reward for the identity or location of “any person who acting at the direction of a foreign government interferes with U.S. elections by engaging in certain criminal cyber activities.” pic.twitter.com/VaJzFlmtvT

— Breaking911 (@Breaking911) August 5, 2020