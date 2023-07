Lo que necesitas saber: Desde hace varios meses el gobierno de Texas ha emprendido una dura e inhumana operación para detener el flujo de migrantes.

No sirvieron las advertencias de la administración de Joe Biden, entonces, como el gobierno de Texas no entendió que su “muro flotante” no sólo impide la libre navegación, sino que es inhumano… pues, ni modo: van las acciones legales (cosa que hasta parece que emociona a Greg Abbott).

Greg Abbott, gobernador de texas / Foto: @GovAbbott

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil en contra del Estado de Texas por el muro flotante que colocó a lo largo del río Bravo. Según la administración del republicano Greg Abbott, dicho muro (consistente en una serie de boyas gigantes) tiene la única intención de evitar el paso de migrantes.

Pues para lo que sirva: el gobierno de Joe Biden exige al de Abbott que no siga con su construcción y se retire el tramo ya colocado. Para empezar, señala el comunicado emitido en Washington, ese muro flotante necesitaba de autorización federal.

Construcción del muro flotante en río Bravo / Captura de pantalla

“Esta barrera flotante supone una amenaza para la navegación y la seguridad pública y plantea problemas humanitarios”, reclama el Departamento de Justicia estadounidense.

En el anuncio de su demanda civil, el gobierno de Biden reprocha que el muro flotante de Greg Abbott le ha traído problemas gratis de índole diplomática con México, país con el que existe un tratado de aguas… el cual se está violando con el muro flotante.

“Sr. Presidente, Texas lo verá en la Corte”: Greg Abbott

La respuesta del gobernador de Texas, Greg Abbott, a la acción legal de la administración de Biden llegó de inmediato. Por medio de sus redes, el republicano ni se inmutó y dijo, va, “Señor presidente, Texas lo verá en la corte”.

“Texas verá a la Administración Biden en los tribunales para defender agresivamente nuestra autoridad soberana para asegurar la frontera”, advirtió Abbott en entrevista para Fox News. “Las políticas de fronteras abiertas de Biden crearon este desastre humanitario”.

Greg Abbott ordenó reforzar vigilancia de frontera / Foto: Facebook/TexansForAbbott

Muro flotante es parte de la inhumana operación “Lonely Star” de Texas

El “muro flotante” en Texas es una de muchas acciones (inhumanas) que el gobierno de Greg Abbott ha implementado como parte de la multimillonario operación “Lonely Star”, con la cual se pretende blindar contra del paso de migrantes.

Además del “muro flotante”, el cual se comenzó a instalar en junio pasado, dicha operación ha implicado el envío inmediato de migrantes detenidos en autobuses a ciudades santuario sin previo aviso.

Con operación Lonely Star se colocan auténticas trampas contra migrantes / Foto: Facebook/TexansForAbbott

También está la autorización para que elementos de la Guardia Nacional realicen detenciones, sin importar mucho que éstas se hagan de manera violenta y, una vez ejecutadas, tratar a los migrantes de forma inhumana… sin siquiera permitírseles tomar agua.

Pero antes de eso, está la colocación de verdaderas trampas contra migrantes. El gobierno de Texas ha instalado a lo largo de la frontera una enorme cerca con alambre de púas (incluso en algunas zonas consideradas propiedad privada). Según reportes, los elementos de la vigilancia fronteriza tienen la orden de acorralar a los migrantes en dirección a la cerca, no importando que puedan lastimarse. De hecho, parece que ese es el objetivo.

