Lo que necesitas saber: Los turistas locales solo tendrán que pagar 80 dólares por su pase anual y podrán disfrutar de los días de visitas gratuitas.

Si planean ir de vacaciones a Estados Unidos en el 2026 está noticia les interesa. Lleven más dólares de lo planeado si entre sus destinos se encuentran los parques nacionales, ya que los turistas tendrán que pagar más que los ciudadanos locales, al menos 100 dólares más.

Ah, y tampoco pueden aprovechar los días de entrada gratuita, por que esos estarán reservados única y exclusivamente para ciudadanos estadounidenses. No queda de otra que llevar más presupuesto al viaje.

Fotografía ilustrativa Pexels

Estados Unidos aumenta el precio de entrada a turistas

A partir del 1 de enero del 2026, los turistas extranjeros deberán pagar unos 250 dólares por su pase anual para visitar los Parques Nacionales de Estados Unidos, mientras que, los turistas locales únicamente deberán desembolsar 80 dólaritos.



Y en caso de que no tengan el dichoso pase anual, tendrán que cubrir un recargo de 100 dólares por persona para acceder al parque de su elección. Tal como lo mencionamos antes, los días de visita gratuito serán solo para ciudadanos locales, el resto deberá pagar lo que corresponde.

Parque Nacional Yellowstone / Fotografía nps.gov

Así lo confirmó el Departamento del Interior de Estados Unidos. La idea es que los estadounidenses tengan privilegios sobre los extranjeros. Estos son algunos de los Parques Nacionales, acá pueden encontrar el resto.

Gran Cañón

Yellowstone

Yosemite

Zion

Grandes Montañas Humeantes:

Los Glaciares

Secuoyas

La verdad es que no debería sorprendernos tanto la medida del Gobierno de Trump. Prácticamente desde que llegó al poder ha hecho todo para reducir el número de extranjeros en su territorio y poner más requisitos al trámite de la visa; desde revisar las redes sociales de los solicitantes, hasta los casos de más de 200 mil refugiados.