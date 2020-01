Estampida durante funeral de Qasem Soleimani deja más de 50 muertos

Para echar más sal a la herida que Estados Unidos abrió en el pueblo de Irán, durante el funeral multitudinario del general iraní Qasem Soleimani estalló una estampida que, según las primeras cifras oficiales, dejó un saldo de 56 personas muertas y más de 200 heridas.

Según la agencia AP, la estampida tuvo lugar en Kerman, ciudad de origen del fallecido Soleimani, apenas inició la procesión en su honor. Hasta el momento se desconoce qué desencadenó la alerta entre la gente, la cual corrió en diversas direcciones y, debido a la gran afluencia de asistentes, fue inevitable que ocurriera la desgracia.

“Desafortunadamente como resultado de la estampida, algunos de nuestros compatriotas han resultado heridos y otros han muerto durante las procesiones funerarias”, comentó Pirhossein Koulivand, jefe de los servicios médicos de emergencia de Irán.

Para conocer la magnitud de lo sucedido, tomemos en consideración que apenas ayer ser realizó una procesión en Teherán, la cual consiguió reunir a más de un millón de personas. Una estampida más pequeña ocurrió en 1989, durante el funeral del ayatolá Ruhollah Khomeini, dejando un saldo de ocho personas y cientos de heridos.

Debido a este lamentable acontecimiento, las autoridades de Irán han decidido posponer el entierro de Qasem Soleimani.

Las procesiones fúnebres que se han desarrollado en los últimos días en las principales ciudades de Irán no tienen ningún precedente: no se había visto nada igual y no es para menos, ya que para los iraníes Soleimani era visto como un héroe nacional debido al trabajo que realizó al frente de la Fuerza Expedicionaria Quds.

Soleimani también dirigió fuerzas que apoyan al presidente sirio Bashar Assad, en la guerra civil de ese país, y también sirvió como el hombre clave para los representantes iraníes en países como Irak, Líbano y Yemen.

El general Soleimani murió en un ataque con aviones no tripulados el viernes pasado. Tras este hecho, en todo Irán han despertado los llamados a vengarse de los responsables, señalando al Pentágono y Donald Trump como los principales acusados.