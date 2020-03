¿Cómo se llega? Estos son los países libres de coronavirus… por ahora

Con la situación actual que se vive en el mundo por la pandemia del coronavirus, del crecimiento de los casos positivos y también de fallecimientos, muchos pensarán que no hay lugar en el planeta que se libre de esta enfermedad, sin embargo hay cinco países africanos donde hasta el momento no se han registrado casos positivos de COVID-19.

¿Piensas que te estamos choreando? No, para nada, en verdad existen cinco naciones que aún no detectan la presencia de este virus. Unos lo atribuyen al aislamiento aéreo que tienen, aunque muchos aseguran que lo que en realidad sucede es que no existen el suficiente número de pruebas para detectar casos positivos.

A ver, si eso es cierto, ¿cuáles son esos países?

Comoras

En este país, también llamado la Unión de las Comoras por estar conformada por tres islas, el médico Abdou Ada cree que la razón por la cual aún no registra un caso de COVID-19, es porque el tratamiento masivo contra el paludismo los tiene a salvo del coronavirus.

“Se trata de una convicción personal que hay que confirmar científicamente”, indicó el médico de este archipiélago ubicado entre Madagascar y Mozambique.

Lesoto

Lesoto o el Reino de Lesoto, es un país que se encuentra política y geográficamente enclavado en Sudáfrica, y recientemente ha entrado en confinamiento por 25 días, a pesar de que tampoco ha registrado un caso positivo de coronavirus.

Sin embargo, hasta la semana anterior no tenía centros de detección y pruebas para aplicar, aunque recibió los primeros kits donados por el multimillonario Jack Ma.

Malaui

La República de Malaui, antiguamente conocida como Nyasalandia, pidió a quienes lleguen del extranjero, se pongan en cuarentena, lo que de acuerdo a la doctora Bridget Maleuezi ha ayudado mucho para que el país se proteja contra el COVID-19.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Salud de este país africano, Joshua Malango indicó: “Tenemos pruebas y las hemos aplicado”.

Mientras que Maleuezi señaló que aunque esta nación no está lista totalmente, sí se prepara para que el virus entre en cualquier momento.

Santo Tomé y Príncipe

La República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, ubicada en el oceano Atlántico, en el golfo de Guinea, no ha registrado ningún caso simplemente porque no tiene las suficientes condiciones para realizar pruebas, explicó Anne Ancia, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en este país.

No obstante, también dijo que siguen preparándose con sólo cuatro camas de reanimación para una población cercana a los 200 mil habitantes. Por lo tanto, el país ha preferido mandar a cerrar sus fronteras, a pesar de que el turismo es la principal fuente de su economía.

Sudán del Sur

En la República de Sudán del Sur, ubicada en África Central, el doctor Angok Gordon Kuol, uno de los que encabeza la lucha contra el coronavirus en aquel país, indicó que hasta el momento no han registrado casos de COVID-19 porque no tienen un fuerte tráfico aéreo.

Sin embargo sí se han tomado medidas como el cierre de escuelas, se prohibieron actos masivos y se suspendieron todos los vuelos. Además tienen personal para atender cualquier emergencia, aunque no pueden dictaminar el cierre de sus fronteras a pesar de estar rodeados de naciones que sí se encuentran afectadas por esta enfermedad.

Gordon además aceptó que lamentablemente sólo se tiene la capacidad de aplicar la prueba a sólo 500 personas.

Aunque estos países no registran aún casos positivos de COVID-19, siguen sufriendo por cuestiones económicas que pondrían en mayor riesgo a sus poblaciones si llegara el coronavirus.

*Con información de Excélsior y del mapa Johns Hopkins